Онлайн-кинотеатр Музея Победы начинает бесплатные кинопоказы

Первого мая, в День весны и труда, онлайн-кинотеатр Музея Победы начнет серию майских бесплатных кинопоказов. Все они будут посвящены памятным и историческим датам, сообщает агентство городских новостей "Москва".

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Кинопоказы начнутся с двух фильмов - "Весна" Георгия Александрова и "Свадьба с приданым" Татьяны Лукашевич и Бориса Равенских.

Затем 3 мая, во Всемирный день свободы печати, покажут фильм Сергея Герасимова "Журналист". Сценарий этого фильма о любви столичного журналиста к провинциальной девушке Герасимов написал специально для своей ученицы Галины Польских. Фильм стал победителем Московского международного кинофестиваля в 1967 году.

С 8 по 10 мая будут показывать фильмы, посвященные Дню Победы - "Берлин", "Жди меня", "Парень из нашего города". А 18 мая, в Международный день музеев, зрителей познакомят с фильмом Соломона Шустера "Всегда со мною". Он об ученом-искусствоведе Андрее Ильине, работавшем в музее в блокадные годы.

24 и 27 мая покажут сказки Александра Птушко "Садко" и "Каменный цветок". Первую в 1963 году даже выкупали для проката в США.

С полным расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте музея.