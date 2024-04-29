Екатеринбуржцы планируют снять художественный фильм про Шигирский идол - самую древнюю в мире сохранившуюся деревянную скульптуру. Соответствующий сценарий готов, съемки могут начаться уже летом, сообщил ТАСС директор продюсерского центра "Лад" Евгений Горенбург.

© Unsplash

"Художественный фильм "Шигирский идол": на сегодняшний день закончен сценарий, отправлена заявка на получение первых средств", - рассказал Горенбург, уточнив, что при привлечении средств съемки будут запущены уже этим летом.

Он уточнил, что к съемкам картины планируется привлечь "больших артистов". Кастинг, возможно, пройдет, в том числе в Казахстане.

"Там будет присутствовать девочка вогульской внешности. Наверное, будем кастинг проводить в Казахстане, там серьезный очень детский кинематограф", - отметил собеседник агентства.

Ранее The New York Times сообщал, что обнаруженный в 1890 году на Урале Шигирский идол якобы оказался старше на 500 лет, чем ранее предполагали ученые, то есть ему около 12 тыс. лет. По данным издания, к такому выводу пришел руководитель исследовательского отдела департамента культурного наследия Нижней Саксонии в Германии Томас Тербергер, который совместно с группой российских и немецких ученых в 2014 году протестировал незагрязненные образцы из ядра идола. Главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Музея истории и археологии Урала СОКМ Светлана Савченко сообщала ТАСС, что наиболее вероятный возраст Шигирского идола составляет 11-11,5 тыс. лет. Версия о 12,5 тыс. лет в совокупности с другими данными была признана маловероятной.

Шигирский идол - резная скульптура высотой 5,3 м - был обнаружен более 130 лет назад в окрестностях города Невьянска при разработке Шигирского торфяника. Владелец земли граф Алексей Александрович Стенбок-Фермора передал идола Уральскому обществу любителей естествознания (ныне - Свердловский краеведческий музей). В последовавших за революцией беспорядках нижняя часть идола оказалась утрачена при неизвестных обстоятельствах, и сейчас его высота составляет 3,4 м. Идол, кроме головы с четко различимыми чертами лица, имеет еще семь "личин" - областей на теле, где изображено то или иное животное или объект. В настоящее время деревянная скульптура хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге.