Первого мая стартует сериал «Дядя Леша»

1 мая в онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно стартует сериал "Дядя Леша" - комедия о простом дворнике из Рыбинска, который на самом деле не так прост.

Сериал, придуманный сценаристами Никитой Лундиным, Антоном Бабаевым и Дмитрием Невзоровым, переносит нас в самобытный город Рыбинск, что в Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша - его обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, оседлав велосипед, грабит дома местных богачей, которые, по мнению рыбинцев, нечестно присваивают себе средства из городского бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами, - все награбленное он отдает на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.

Но схема дает сбой, когда три воспитанника детского дома находят награбленное и заставляют нового Юрия Деточкина взять их в долю. Оставаться незамеченными в такой компании непросто, к тому же, в события вмешивается первая любовь. Местный следователь все ближе подбирается к дяде Леше, а ограбленные явно не свыклись с ролью жертвы и собираются взять свое.

Вдохновение для создания сериала "Дяди Леши" творческая группа черпала в вечной советской классике - фильмах Эльдара Рязанова и Льва Кулиджанова; а сюжетную линию - противостояние дяди Леши и следователя Павлова - выстроили в духе популярных детективных сериалов.

В роли дяди Леши - Тимофей Трибунцев, с ним играют Анна Уколова ("Домашний арест"), Сергей Лавыгин ("Горько!"), Григорий Дудник ("Патриот") и Светлана Суханова ("Полицейский с Рублевки"). Режиссер сериала - Дмитрий Невзоров ("Свободные отношения", "Кибердеревня"), производством проекта из линейки KION Originals занимались компания "Место силы" и студия LOOKFILM.

Недавно "Дядя Леша" победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Проект был отмечен в номинациях "Оригинальное режиссерское видение" и "Оригинальная музыка".

Прямая речь

Режиссер Дмитрий Невзоров: