«Идеальная зависимость» - фильм в стиле Тик-Ток

Интернет перевернул всю жизнь искусства: публичное творчество стало привилегией миллионов, причем подростки автономизировались от взрослых, и у них своя делянка. Мы уже видели, как самодеятельные ролики Тик-Тока притворялись большим кино - некоторые из них подают надежды. Можно в самом нежном возрасте написать роман, разместить его на специальных онлайн-платформах и обзавестись миллионами читателей.

© Кадр из фильма «Идеальная зависимость»

Фильм "Идеальная зависимость" снят по роману семнадцатилетней Клаудии Тан, уроженки Малайзии - поп-принцессы, как она называет себя на своем канале в Тик-Токе.

Девушка опубликовала его на популярном онлайн-ресурсе для начинающих Wattpad, и его прочитали более 85 миллионов, он даже завоевал награду People`s Choice. Уже и кинорежиссер появился, специализирующийся на экранизациях таких веб-романов - американка Кастиль Лэндон; она заинтересовалась этой историей любви-мести и сняла картину, четко ориентированную на подростковую аудиторию.

Более опытные зрители отметят абсолютную предсказуемость всех звеньев сюжета, многочисленные заимствования из любовных кинохитов и наивность педагогических выводов, поданных как в школьном классе, - прямиком в лоб. Но многих как раз эти качества привлекут: юный пыл бушующих страстей, свойственный возрасту детский максимализм, попытки неофитов открыть для себя искусство компромисса, найти в себе опоры и во что бы то ни стало победить.

Если бы герои были ровесниками автора - все было бы ОК. Но юная авторша романа изобразила людей взрослых (героям под тридцать) такими, какими она способна их представить, то есть с жизненным опытом подростков, просто слегка переросших. Рассказ идет от имени главной героини Сиенны (Киана Мадейра из Канады), успешного тренера по смешанным единоборствам (их еще называют боями без правил). Увидев на ринге стройного, мускулистого, смазливого, не знающего поражений Джекса (Мэттью Ношка), она без памяти влюбится, переживет дни бурного счастья, и когда любимый попадет в аварию, самоотверженно выхаживает, ставит его на ноги и возвращает на ринг. Но вскоре ветреный юноша нанесет ей непоправимый хук: влетев в спальню на волне любви, она застанет любимого в момент, когда тот занимается любовью с ее младшей сестрой. Простить измену она не сможет и отныне будет обуреваема жаждой мести.

План реванша коварен и сложен: она найдет другого парня, начнет его тренировать, своими талантами подготовит его к победным поединкам и с его помощью нанесет экс-любимому решающий удар - спихнет того с пьедестала почета. Подходящий парень окажется совсем рядом - им окажется сводный брат ее хорошего друга бровастого Брента (Николас Дюверней), не менее сексапильный Кейден (Росс Батлер), и легко предугадать, чем обернутся предстоящие обоим близкие контакты первой степени. Тем более, что бои без правил допускают любые приемы, к которым, по сюжету, нужно отнести и борьбу на равных разнополых соперников - для привыкших к определенной куртуазности это смотрится диковато, но с онлайн-романом не поспоришь.

В этом смысле творение семнадцатилетней Клаудии Тан - идеальный слепок сознания нового поколения, с младенчества растущего уже в ситуации победившего феминизма: картина демонстрирует как бы естественный, с молоком матери впитанный сексизм. Постулат, из которого исходят и роман, и фильм: в этом мире безраздельно властвует женщина, а бывший сильный пол - неразумен, нестоек и неверен, он годится только на роль ведомого. Своими успехами на борцовском ринге герой обязан любимой женщине - она его не просто вдохновляет, но реально учит точной подсечкой, силовым захватом или броском. Она отучает обжору есть бургеры, сочетать физическое с духовным, и, кажется иногда, вот-вот поставит его в угол. Она в фильме мотор всего действа, ей принадлежат все решения, она морально безупречна - она без страха и упрека. Оба конкурента - воителя за сердце прекрасной Сиенны - покупаются на то, что зовут "упрямой женской силой". И на десерт к финалу фильм нас побалует порцией назидательных выводов из случившегося, веско прочитанных закадровым голосом героини.

Фильм производит впечатление философствующего инфантила: он впервые открывает для себя банальные, тысячекратно обкатанные искусством трюизмы и подает их как дорого давшийся плод самостоятельных размышлений. Поэтому и взрослые актеры, вполне профессионально играя написанный подростком сценарий, заранее знают ответ на заданный вопрос и просто ждут, когда можно будет продолжить, - характеры и диалоги просты и прозрачны, как слеза младенца.

Но при всем том картина обречена на внимание и, возможно, даже любовь своей целевой аудитории. Потому что безошибочен кастинг, который постоянно делает нам красиво: безупречность силуэтов, интригующе эротичная игра мускулатур, как мужских, так и женских, волевые лица, эффектно выстроенная хореография тренировок и схваток, изобилие эффектных драк на ринге и вне его, дискотечные ритмы саундтрека, открытый, не стесняющийся себя мелодраматизм. И, что важно, по "химии" пятерка.

Где смотреть

С 1 мая в кинотеатрах страны.