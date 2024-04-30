$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

В Рязани начались съемки фильма с Петровым и Агуреевой в главных ролях

В Рязани начались съемки фильма "Почтарь" с Александром Петровым и Полиной Агуреевой в главных ролях. В ближайшее время съемочную группу также увидят в Касимове, Константинове и Солотче. Об этом "РГ" рассказал зампред рязанского правительства Артем Никитин.

В Рязани начались съемки фильма с Петровым и Агуреевой в главных ролях
© РИА Новости
"Рязанская натура вдохновила ведущие российские компании по производству уникального контента "КИОН", "ТриКита Энтертэйнмент" и "Верчуал Кик студио" на съемку у нас полнометражного художественного фильма с рабочим названием "Почтарь". Регион впервые принимает у себя производство полнометражного фильма такого уровня и масштаба", - уточнил Никитин.

Сообщается также, что в съемочные павильоны превратятся государственные музеи, расположенные в регионе, а к массовке привлекут студентов местных творческих колледжей.

Действие картины происходит в 1942 году. Фильм расскажет историю чудаковатого молодого почтальона из тылового городка. Помимо Петрова и Агуреевой, в картине снимаются Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Федор Лавров. Автор сценария и режиссер-постановщик - Андрей Разенков.

Фильмы и сериалы
Алексей Розин
Андрей Разенков
Наталья Суркова
Федор Лавров
Артем Никитин
Инга Оболдина
Полина Агуреева
Александр Петров
Юрий Беляев