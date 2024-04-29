Кевин Спейси возвращается на экраны

9 мая кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат фильм "Шпион на всю голову". Резкий, дерзкий, экстремальный Кевин Спейси предстанет на этот раз в роли обаятельного спецагента, которому нужно разобраться с самым необычным делом в его карьере. Автомобильные погони, перестрелки, остроумные пасхалки и блестящая адаптация юмора от Гарика Харламова ― скоро на всех экранах страны!

"Шпион на всю голову" ― грандиозное возвращение Кевина Спейси, двукратного обладателя премии "Оскар". Следуя лучшим традициям детектива и нуара, фильм умело адаптирует события под современность, но при этом сохраняет шарм живописных провинциальных городков, типы подозрительных местных жителей, роковых дам и, конечно же, классический образ спецагента в черном костюме и шляпе.

Синопсис: спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка - выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией.

- Премьера фильма "Шпион на всю голову" - по-настоящему громкое событие в индустрии кино, - убежден Сергей Щербинин, учредитель и генеральный директор World Pictures. -И на это есть две причины. Первая, конечно, - возвращение Кевина Спейси на экраны. А вторая ― возвращение кинокартин про шпионов с отсылками к классическому кино-нуар. Персонаж Кевина Спейси ― находчивый спецагент, который никак не может уйти в заслуженный отпуск. Живописные пейзажи отдаленного горного городка очаровывают зрителей, а сюжет фильма берет за основу лучшие традиции шпионских романов и новелл.

Кевин Спейси в русском варианте фильма заговорит голосом Гарика Харламова. Для Гарика это не первый опыт дубляжа, но обычно его голос зрители слышат у персонажей мультфильмов. В этот раз Гарик Харламов озвучивает очень фактурного и нетипичного для себя героя.

- Фильм захватывающий, интригующий, - говорит Харламов. - Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси - это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме. Как актер он мне очень импонирует..

Режиссер фильма Майкл Заико Холл начинал в Голливуде как художник по визуальным эффектам. В числе его работ знаменитые мультфильмы студии Pixar и Disney: "Суперсемейка 2", "Тачки 3", "В поисках Дори", "Головоломка", "Ральф", "Хороший динозавр". Как художник визуальных эффектов Майкл отметился в таких игровых картинах, как "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Грайндхаус". В 2016 году Заико Холл получил награду "За выдающиеся достижения и вклад в индустрию визуальных эффектов" за работу над мультфильмом "Хороший динозавр". А а 2022 году стал обладателем своей первой награды как режиссер за фильм "Отель Дансмьюир".

По словам Майкла, фильм изначально задумывался как шпионская детективная мелодрама в стилистике 1940-х годов:

- У подобных фильмов определенный стиль исполнения, уникальный тип музыки, определенный ритм, как, например, у Жака Турнера ― французского и голливудского мастера нуарных детективов.

Возвращение Кевина Спейси на экраны после длительного отсутствия не обошли вниманием зарубежные СМИ. Режиссер Майкл Заико Холл делится своими впечатлениями о сотрудничестве с легендарным актером:

- Работать с Кевином было одно удовольствие, он заставлял всех смеяться между дублями. И в результате получился запоминающейся и харизматичный персонаж, что несомненно порадует всех поклонников Кевина. Как большой любитель кинематографа, Кевин сразу же понял все отсылки, стилистические подсказки и пасхалки в сценарии. Персонаж фильма создан с учетом уникальных экранных талантов Кевина. Более того, ему самому очень понравилась эта роль.

У Кевина Спейси, как у актера "старой гвардии", богатый театральный опыт, который помогает ему умело сочетать драматическое напряжение и глубину характера своих персонажей в кино. На съемочной площадке царила атмосфера творчества, и режиссер не хотел ограничивать Кевина сценарием, прислушиваясь к его предложениям касательно диалогов его персонажа.

- Он непревзойденный профессионал и очень серьезно подходит к своей работе. Но при этом он еще и остроумен, и одним своим присутствием в кадре может разрядить обстановку. В нашем фильме Кевин ― шпион в кадре и на съемочной площадке. Когда он появляется в кадре, его существование выглядит настолько органично, что ты так или иначе улыбнешься, ― говорит об актере режиссер картины Майкл Заико Холл.

Джет Жандро, сыгравшая одну из главных ролей (торгового агента Сэм), уже заслужила репутацию блестящей актрисы. Начав свою карьеру на родине в Австрии, она быстро завоевала любовь публики. Фильм с ее участием "След" был показан на Каннском международном фестивале.

Ребекка де Морнэй, сыгравшая блондинку Бренду, дебютировала как актриса в фильме Фрэнсиса Форд Копполы "От всего сердца", а уже через четыре года снялась в фильмах-номинантах на Оскар "Путешествие в Баунтифул" и "Поезд-беглец". В картине с Антонио Бандерасом "Никогда не разговаривай с незнакомцами" она выступила не только как актриса, но и исполнительный продюсер.

Джейк Уэбер― знакомый и многими любимый актер. За более чем 30 лет работы в кино и на телевидении он примерил на себя множество разнообразных амплуа в таких фильмах и сериалах, как "Доктор Хаус", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Элементарно", "Клетка", "Закон и порядок" и другие.