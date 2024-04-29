Сюрпризы пандемии: на экраны входит в кинодрама "Жизнь вверх ногами"

Годы глобального ковида еще долго будут аукаться нам в кино. В дни локдауна происходит действие новой картины режиссера Сесилии Миниукки о томительных временах вынужденного отшельничества, когда пандемия вдруг выявила в хорошо знакомых людях неожиданные, часто шокирующие черты. Фильм выйдет в кинотеатрах России 2 мая.

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Герои фильма - три пары друзей. Три сюжетных линии, их переплетения обнаруживают удивительные черты в характерах каждого из персонажей, заметить которые прежде им не хватает смелости. Темы супружеской неверности, любви с разницей в возрасте, дружбы и предательства раскрываются через крепкий сценарий и филигранную актерскую игру.

В главной роли Боб Оденкёрк, обладатель пяти номинаций на премию "Золотой глобус". Актер завоевал популярность благодаря роли в сериальном хите "Во все тяжкие".

В актерском ансамбле картины - номинант на "Золотой глобус" Дэнни Хьюстон ("Люди Икс: Начало. Россомаха", "Тревожный звонок", "Наследники"), звезда фильмов "Гнев", "Волшебная страна" и "Телефонная будка" Рада Митчелл.

Сесилия Миниукки - режиссер, в чьей фильмографии особого внимания заслуживает драма "Срок истек". Сюжет об инспекторе городской службы, выписывающей штрафы за стоянку, получающей в ответ оскорбления и встречающей такого же инспектора, способного изменить ее унылую жизнь, был высоко оценен кинематографистами и зрителями: в 2007 году фильм вошел в программу престижного кинофестиваля "Сандэнс". В "Жизни вверх ногами" Миниукки возвращается к исследованию характеров "маленьких людей", рассказывая историю тех, кто запутался в повседневности.

Сесилия Миниукки, режиссер: