Рассел Кроу сталкивается с потусторонним в трейлере хоррора «Экзорцизм»

Кроу сыграл одержимого демонами актера, снимающегося в хоррор-фильме про экзорцизм.

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На канале кинокомпании The Vertical вышел фильм «Экзорцизм» (The Exorcism) с Расселом Кроу в главной роли. По сюжету главный герой — актер Энтони Миллер, снимающийся в фильме ужасов про экзорциста. Но во время съемок он сталкивается с настоящим демоном, попадая под его влияние и теряя связь с реальностью.

В прошлом году уже выходил фильм «Экзорцист Папы» (The Pope's Exorcist) с Расселом Кроу, где герой занимается изгнанием демонов, но никакой связи между лентами нет.

Режиссером выступил 49-летний Джошуа Миллер, для которого это станет режиссерским дебютом. Помимо Рассела Кроу («Гладиатор», «Славные парни», «Поезд на Юму») в фильме снялись менее известные актеры Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг и другие.

В мировой прокат фильм выходит 7 июня. Об официальном релизе в России на данный момент ничего не известно.