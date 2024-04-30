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Netflix выпустит сериал «Скуби-Ду» с живыми актёрами

Как сообщает издание Deadline, по знаменитой франшизе «Скуби-Ду» готовят новый сериал. Права на него в борьбе сразу с несколькими конкурентами выкупил онлайн-кинотеатр Netflix, сумма сделки не разглашается.

Netflix выпустит сериал «Скуби-Ду» с живыми актерами
© Кадр из трейлера мультфильма "Скуби-Ду!" 2020 года

Сценарий сериала с живыми актёрами уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс). Известно, что сюжет адаптирует оригинальную историю персонажей и расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его команде, состоящей из Фреда, Шэгги, Дафны и Велмы. Вместе герои распутывают на первый взгляд сверхъестественные преступления, которые оказываются уловками мошенников.

Ранее по «Скуби-Ду» уже выходило множество мультсериалов и даже полнометражные фильмы с живыми актёрами — главные роли в дилогии исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини.

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Скуби-Ду
Веном
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