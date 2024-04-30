Лучшим румынским фильмом 2023 года названа лента «Свобода»‎

Кинолента "Свобода" (Libertate) режиссера Тудора Джурджу объявлена лучшим румынским полнометражным фильмом 2023 года на 18-й церемонии вручения премий Гопо. Об этом сообщило агентство news.ro.

© Кадр из трейлера фильма "Свобода"

В картине, которая собрала премии в 10 номинациях (лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер в главной роли и т.д.), рассказывается о драматических событиях в городе Сибиу во время восстания против тоталитарного режима Чаушеску в декабре 1989 года.

Николае Чаушеску (1918-1989) - румынский политический и государственный деятель. С 1965 года - генеральный секретарь румынской Компартии, с 1974 - президент Румынии. В декабре 1989 года в стране произошло восстание, в результате которого режим Чаушеску был свергнут. По приговору революционного трибунала Николае и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года.

Премией Гопо, которую иногда называют румынским "Оскаром", ежегодно награждаются лучшие ленты, созданные в предшествующем году. Она носит имя румынского художника, режиссера, сценариста, продюсера и актера Иона Попеску-Гопо (1923-1989), который в 1957 году завоевал на фестивале в Канне "Золотую пальмовую ветвь" за мультипликационный фильм "Короткая история". Лауреатам вручается статуэтка, изображающая придуманного им персонажа - "человечка Гопо", которую создал скульптор Адриан Илфовяну. Церемония вручения премий Гопо организована Ассоциацией по продвижению румынского фильма.