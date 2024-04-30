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ТОП-5 кинопремьер мая-2024: самый рыжий фильм и месть пацана

В майский ТОП-5 лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск вошли два российских и три зарубежных фильма. Это:

Топ-5 кинопремьер мая-2024
© Кадр из трейлера фильма "Пацан против всех"
  1. Продолжение франшизы про супергероя из Питера – майора Грома, обаятельного для друзей и грозного для врагов;
  2. Невероятно трогательная и красочная история про красного лиса с Камчатки – он вам обязательно понравится;
  1. Безбашенный боевик о настырном пацане – как заверяют создатели, потенциальный международный хит;
  2. Апокалиптика с дождями, потопами и Бенедиктом Камбербэтчем;
  3. Криминальный триллер о бывшем детективе в исполнении Рассела Кроу, вынужденном вновь заняться жестоким убийством десятилетней давности.

«Майор Гром: Игра»

– В городе появился настоящий супергерой, которого боятся все преступники. Он страшен, силен и крайне привлекателен!

Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах. Майор полиции Игорь Гром известен всей Северной столице своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Огромная сила, аналитический ум и неподкупность делают майора Грома самым настоящим супергероем.

Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Эту идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой – жизни обычных людей.

Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Проект является третьей кинокартиной в медиафраншизе «Киновселенная Bubble» и прямым продолжением фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) и «Гром: Трудное детство» (2023).

Дата выхода: 23 мая 2024 Режиссер: Олег Трофим В ролях: Тихон Жизневский («Бременские музыканты»), Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»), Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский («Метод», «Ночной дозор», «Убойная сила»)

«Огненный лис»

– Когда я в первый раз вышел из норы, меня чуть не сдуло ветром. Ветром меня и назвали.

Самый рыжий фильм года 2024 года – приключения для семейного просмотра про природу Камчатки. Эта кинематографическая анималистика продолжительностью 1,5 часа полностью выбивается из ряда своей необычностью и напоминает анимационные работы студий Disney и Pixar.

Здесь вы не увидите людей, так как повествование ведется от лица зверей, в которых угадываются человеческие черты. Тут же следуют закадровые комментарии главного героя – лиса по имени Ветер – остроумные и ироничные.

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной медведи возвращаются. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить страх и грозного хищника.

Дата выхода: 18 мая 2024 Режиссер: Дмитрий Шпиленок Роль озвучивает: Олег Вирозуб

«Пацан против всех»

– Это я – во время казни в прямом эфире под рекламу хлопьев на завтрак «Дружок Ананас». Не мой счастливый день.

Одновременно смешной и жестокий, этот боевик совместного производства США, Германии и ЮАР способен стать международным хитом. Во всяком случае, так заявляют его создатели, а критики говорят о том, что от фильма испытываешь яркие ощущения «почти как в детстве».

Это картина о возмездии в постапокалиптическом мире. Вот уже целых 25 лет беспощадная династия устраивает кровавое шоу, рейтинги которого взлетели до небес. Однажды организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на всё, чтобы отомстить.

План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финалом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры, и в итоге поквитаться с обидчиками.

Дата выхода: 16 мая 2024 Режиссер: Мориц Мор В ролях: Билл Скарсгард («Оно», «Вечные», «Хемлок Гроув»), Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Яян Рухиан, Исайя Мустафа, Эндрю Кодзи

«Всемирный потоп»

– Нам придется построить новый мир.

Британский фильм-катастрофа с Бенедиктом Камбербэтчем о мире, уходящем под воду. С момента начала большого наводнения, которое власти предпочитают не называть потопом, прошло уже три месяца. Дожди льют как из ведра, правительство явно не справляется с бедствием, хотя и объявило чрезвычайное положение.

Когда цивилизация оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка. Спасением должен стать райский остров с организованной коммуной. Но существует ли он на самом деле и увидит ли героиня еще когда-нибудь своего мужа?

Фильм снят по книге-бестселлеру Меган Хантер. Практически сразу после публикации романом заинтересовалась кинокомпания Бенедикта Камбербэтча и выкупила права на экранизацию.

Дата выхода: 1 мая 2024 Режиссер: Махалия Бело В ролях: Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари и где они обитают»), Марк Стронг («Пипец», «Шазам!»), Джина Макки

«Спящие псы»

– У вас плохая память, но просто фантастическое воображение!

Криминальный австралийский триллер с оскароносным Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности. После лечения провалов в памяти бывший детектив убойного отдела пересматривает закрытое дело, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

По мере того как он пробирается через скрытые улики и новые подробности старого преступления, память постепенно к нему возвращается. Однако ход следствия изменит его жизнь навсегда. Сможет ли сыщик довести расследование до конца?

Дата выхода: 2 мая 2024 Режиссер: Адам Купер В ролях: Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Хороший год»), Карен Гиллан («Доктор Кто»), Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Гарри Гринвуд, Элизабет Блэкмор

Фильмы и сериалы
Хороший год
Гладиатор
Солдат
Игры разума
Солдаты
Бременские музыканты
Пипец
Шазам!
Ла-Ла Ленд
Доктор Стрэндж
Фантастические твари и где они обитают
Убивая Еву
Оно
Александр Сетейкин
Элизабет Блэкмор
Олег Трофим
Исайя Мустафа
Джессика Рот
Томми Флэнаган
Тихон Жизневский
Билл Скарсгард
Джоди Комер
Марк Стронг
Рассел Кроу
Мартон Чокаш
Адам Купер
Алексей Маклаков
Дмитрий Шпиленок
Карен Гиллан
Любовь Аксенова
Константин Хабенский
Walt Disney