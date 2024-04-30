ТОП-5 кинопремьер мая-2024: самый рыжий фильм и месть пацана
В майский ТОП-5 лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск вошли два российских и три зарубежных фильма. Это:
- Продолжение франшизы про супергероя из Питера – майора Грома, обаятельного для друзей и грозного для врагов;
- Невероятно трогательная и красочная история про красного лиса с Камчатки – он вам обязательно понравится;
- Безбашенный боевик о настырном пацане – как заверяют создатели, потенциальный международный хит;
- Апокалиптика с дождями, потопами и Бенедиктом Камбербэтчем;
- Криминальный триллер о бывшем детективе в исполнении Рассела Кроу, вынужденном вновь заняться жестоким убийством десятилетней давности.
«Майор Гром: Игра»
– В городе появился настоящий супергерой, которого боятся все преступники. Он страшен, силен и крайне привлекателен!
Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах. Майор полиции Игорь Гром известен всей Северной столице своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Огромная сила, аналитический ум и неподкупность делают майора Грома самым настоящим супергероем.
Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Эту идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой – жизни обычных людей.
Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Проект является третьей кинокартиной в медиафраншизе «Киновселенная Bubble» и прямым продолжением фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) и «Гром: Трудное детство» (2023).
Дата выхода: 23 мая 2024 Режиссер: Олег Трофим В ролях: Тихон Жизневский («Бременские музыканты»), Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»), Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский («Метод», «Ночной дозор», «Убойная сила»)
«Огненный лис»
– Когда я в первый раз вышел из норы, меня чуть не сдуло ветром. Ветром меня и назвали.
Самый рыжий фильм года 2024 года – приключения для семейного просмотра про природу Камчатки. Эта кинематографическая анималистика продолжительностью 1,5 часа полностью выбивается из ряда своей необычностью и напоминает анимационные работы студий Disney и Pixar.
Здесь вы не увидите людей, так как повествование ведется от лица зверей, в которых угадываются человеческие черты. Тут же следуют закадровые комментарии главного героя – лиса по имени Ветер – остроумные и ироничные.
Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной медведи возвращаются. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить страх и грозного хищника.
Дата выхода: 18 мая 2024 Режиссер: Дмитрий Шпиленок Роль озвучивает: Олег Вирозуб
«Пацан против всех»
– Это я – во время казни в прямом эфире под рекламу хлопьев на завтрак «Дружок Ананас». Не мой счастливый день.
Одновременно смешной и жестокий, этот боевик совместного производства США, Германии и ЮАР способен стать международным хитом. Во всяком случае, так заявляют его создатели, а критики говорят о том, что от фильма испытываешь яркие ощущения «почти как в детстве».
Это картина о возмездии в постапокалиптическом мире. Вот уже целых 25 лет беспощадная династия устраивает кровавое шоу, рейтинги которого взлетели до небес. Однажды организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на всё, чтобы отомстить.
План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финалом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры, и в итоге поквитаться с обидчиками.
Дата выхода: 16 мая 2024 Режиссер: Мориц Мор В ролях: Билл Скарсгард («Оно», «Вечные», «Хемлок Гроув»), Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Яян Рухиан, Исайя Мустафа, Эндрю Кодзи
«Всемирный потоп»
– Нам придется построить новый мир.
Британский фильм-катастрофа с Бенедиктом Камбербэтчем о мире, уходящем под воду. С момента начала большого наводнения, которое власти предпочитают не называть потопом, прошло уже три месяца. Дожди льют как из ведра, правительство явно не справляется с бедствием, хотя и объявило чрезвычайное положение.
Когда цивилизация оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка. Спасением должен стать райский остров с организованной коммуной. Но существует ли он на самом деле и увидит ли героиня еще когда-нибудь своего мужа?
Фильм снят по книге-бестселлеру Меган Хантер. Практически сразу после публикации романом заинтересовалась кинокомпания Бенедикта Камбербэтча и выкупила права на экранизацию.
Дата выхода: 1 мая 2024 Режиссер: Махалия Бело В ролях: Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари и где они обитают»), Марк Стронг («Пипец», «Шазам!»), Джина Макки
«Спящие псы»
– У вас плохая память, но просто фантастическое воображение!
Криминальный австралийский триллер с оскароносным Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности. После лечения провалов в памяти бывший детектив убойного отдела пересматривает закрытое дело, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.
По мере того как он пробирается через скрытые улики и новые подробности старого преступления, память постепенно к нему возвращается. Однако ход следствия изменит его жизнь навсегда. Сможет ли сыщик довести расследование до конца?
Дата выхода: 2 мая 2024 Режиссер: Адам Купер В ролях: Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Хороший год»), Карен Гиллан («Доктор Кто»), Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Гарри Гринвуд, Элизабет Блэкмор