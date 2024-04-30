Топ-5 кинопремьер мая-2024

В майский ТОП-5 лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск вошли два российских и три зарубежных фильма. Это:

© Кадр из трейлера фильма "Пацан против всех"

Продолжение франшизы про супергероя из Питера – майора Грома, обаятельного для друзей и грозного для врагов; Невероятно трогательная и красочная история про красного лиса с Камчатки – он вам обязательно понравится;

Безбашенный боевик о настырном пацане – как заверяют создатели, потенциальный международный хит; Апокалиптика с дождями, потопами и Бенедиктом Камбербэтчем; Криминальный триллер о бывшем детективе в исполнении Рассела Кроу, вынужденном вновь заняться жестоким убийством десятилетней давности.

«Майор Гром: Игра»

– В городе появился настоящий супергерой, которого боятся все преступники. Он страшен, силен и крайне привлекателен!

Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах. Майор полиции Игорь Гром известен всей Северной столице своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Огромная сила, аналитический ум и неподкупность делают майора Грома самым настоящим супергероем.

Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Эту идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой – жизни обычных людей.

Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Проект является третьей кинокартиной в медиафраншизе «Киновселенная Bubble» и прямым продолжением фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) и «Гром: Трудное детство» (2023).

Дата выхода: 23 мая 2024 Режиссер: Олег Трофим В ролях: Тихон Жизневский («Бременские музыканты»), Алексей Маклаков («Солдаты», «Ночной дозор»), Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Константин Хабенский («Метод», «Ночной дозор», «Убойная сила»)

«Огненный лис»

– Когда я в первый раз вышел из норы, меня чуть не сдуло ветром. Ветром меня и назвали.

Самый рыжий фильм года 2024 года – приключения для семейного просмотра про природу Камчатки. Эта кинематографическая анималистика продолжительностью 1,5 часа полностью выбивается из ряда своей необычностью и напоминает анимационные работы студий Disney и Pixar.

Здесь вы не увидите людей, так как повествование ведется от лица зверей, в которых угадываются человеческие черты. Тут же следуют закадровые комментарии главного героя – лиса по имени Ветер – остроумные и ироничные.

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной медведи возвращаются. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы он должен победить страх и грозного хищника.

Дата выхода: 18 мая 2024 Режиссер: Дмитрий Шпиленок Роль озвучивает: Олег Вирозуб

«Пацан против всех»

– Это я – во время казни в прямом эфире под рекламу хлопьев на завтрак «Дружок Ананас». Не мой счастливый день.

Одновременно смешной и жестокий, этот боевик совместного производства США, Германии и ЮАР способен стать международным хитом. Во всяком случае, так заявляют его создатели, а критики говорят о том, что от фильма испытываешь яркие ощущения «почти как в детстве».

Это картина о возмездии в постапокалиптическом мире. Вот уже целых 25 лет беспощадная династия устраивает кровавое шоу, рейтинги которого взлетели до небес. Однажды организаторы проекта убили семью 9-летнего мальчика, который теперь готов на всё, чтобы отомстить.

План у пацана довольно простой: сперва ему нужно подрасти и окрепнуть, затем пройти обучение у безумного таинственного мастера боевых искусств. Ну а финалом станет его фееричное появление на том самом легендарном шоу, чтобы следовать своему внутреннему голосу, позаимствованному из любимой видеоигры, и в итоге поквитаться с обидчиками.

Дата выхода: 16 мая 2024 Режиссер: Мориц Мор В ролях: Билл Скарсгард («Оно», «Вечные», «Хемлок Гроув»), Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Яян Рухиан, Исайя Мустафа, Эндрю Кодзи

«Всемирный потоп»

– Нам придется построить новый мир.

Британский фильм-катастрофа с Бенедиктом Камбербэтчем о мире, уходящем под воду. С момента начала большого наводнения, которое власти предпочитают не называть потопом, прошло уже три месяца. Дожди льют как из ведра, правительство явно не справляется с бедствием, хотя и объявило чрезвычайное положение.

Когда цивилизация оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка. Спасением должен стать райский остров с организованной коммуной. Но существует ли он на самом деле и увидит ли героиня еще когда-нибудь своего мужа?

Фильм снят по книге-бестселлеру Меган Хантер. Практически сразу после публикации романом заинтересовалась кинокомпания Бенедикта Камбербэтча и выкупила права на экранизацию.

Дата выхода: 1 мая 2024 Режиссер: Махалия Бело В ролях: Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари и где они обитают»), Марк Стронг («Пипец», «Шазам!»), Джина Макки

«Спящие псы»

– У вас плохая память, но просто фантастическое воображение!

Криминальный австралийский триллер с оскароносным Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности. После лечения провалов в памяти бывший детектив убойного отдела пересматривает закрытое дело, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

По мере того как он пробирается через скрытые улики и новые подробности старого преступления, память постепенно к нему возвращается. Однако ход следствия изменит его жизнь навсегда. Сможет ли сыщик довести расследование до конца?

Дата выхода: 2 мая 2024 Режиссер: Адам Купер В ролях: Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Хороший год»), Карен Гиллан («Доктор Кто»), Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Гарри Гринвуд, Элизабет Блэкмор