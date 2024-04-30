Вышел тизер приквела «Короля Льва» о юности Муфасы

Первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Муфаса: Король Лев» (Mufasa: The Lion King) представила 29 апреля 2024 года кинокомпания Walt Disney Studios. Это приквел фильма «Король Лев» 2019 года, посвященный Муфасе – отцу Симбы, львенку без капли благородной крови, который стал великим и любимым королем Земель Прайда. Легенду о нем рассказывает молодому львенку Киаре (дочери Симбы и Налы) старый мудрый мандрил Рафики.

© Кадр из трейлера фильма "Муфаса: Король лев"

История представляет Муфасу как осиротевшего детёныша, потерянного и одинокого, который встречает симпатичного льва по имени Така — наследника королевской династии, который принимает Муфасу в свою семью как брата.

- Случайная встреча становится началом большого путешествия необычной группы неудачников, ищущих свою судьбу, - сообщается в синопсисе. - Их узы будут проверены, когда они будут работать вместе, чтобы уклониться от угрожающего и смертельного врага.

В касте фильма Барри Дженкинса заняты Аарон Пьер (в роли Муфасы), Кельвин Харрисон-младший (в роли Таки), Тиффани Бун (в роли Сараби, будущей жены Муфасы и мамы Симбы), Кагисо Ледига (в роли молодого Рафики), Престон Найман (в роли птицы-носорога Зазу), Мадс Миккельсен (в роли Кироса, грозного льва с большими планами относительно своего прайда), Тэнди Ньютон (в роли матери Таки, Эше), Ленни Джеймс (в роли отца Таки, Обаси), Аника Нони Роуз (в роли матери Муфасы, Афии), Кит Дэвид (в роли отца Муфасы, Масего), Джон Кани (в роли Рафики), Сет Роген (в роли Пумбы), Билли Эйхнер (в роли Тимона), Дональд Гловер (в роли Симбы), Блю Айви Картер (в роли Киары, дочери короля Симбы и королевы Налы) и ее мама Бейонсе Ноулз-Картер (в роли Налы), а также Брэйлин Рэнкинс, Тео Сомолу, Фолаке Оловофойеку, Джоанна Джонс, Тусо Мбеду, Шейла Атим, Абдул Салис и Доминик Дженнингс.

Лин-Мануэль Миранда и южноафриканский композитор Лебо М. написали саундтрек фильма.

В мировой прокат «Муфаса: Король Лев» выйдет 20 декабря.