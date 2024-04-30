Fallout оказался самым популярным сериалом Amazon в этом году

Корпорация Amazon сообщила, что сериал Fallout за 16 дней с момента релиза в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video сериал посмотрело более 65 миллионов человек. Это стало вторым результатом в истории сервиса. Предыдущим самым просматриваемым сериалом стал «Властелин колец: Кольца власти» в 2022 году.

© Кадр из трейлера сериала "Fallout"

Наибольшей популярностью сериал пользуется у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. При этом 60% зрителей живут за пределами США.

Ранее сообщалось, что в России сериал по Fallout стал самой популярной экранизацией видеоигры, оставив позади «Одни из нас», «DOTA: Кровь дракона» и «Аркейн». Соответствующее исследование было проведено компанией Яндекс. Amazon Prime Video с 2022 года официально недоступен в России, но страница сериала, в отличие от многих других, локализована на русский язык.

Сериал Fallout основан на серии одноименных ролевых игр, рассказывающих о жизни разных персонажей и фракций на территории американской пустоши, пережившей ядерную войну.

Сериал получил высокие оценки игроков и критиков. Средний балл на IMDb — 8,6 из 10, а на «Кинопоиске» — 8,1 из 10.