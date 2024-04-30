Что смотреть в начале мая. Сериал «Я знаю, кто тебя убил»‎ и шоу «Суперниндзя. Дети»

Премьера восьмисерийного психологического триллера "Я знаю, кто тебя убил" состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink.ru. У сериала ранее было рабочее название "Дело Германа". Это экранизация романа Любови Бариновой "Ева", действие которого разворачивается сразу в трех временных пластах. Книга вышла в 2019 году и попал в лонг-лист премии "Национальный бестселлер".

© Кадр из трейлера сериала "Я знаю, кто тебя убил"

По сюжету в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп - им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

""Ева" захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа - этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной", - рассказал автор сценария сериала Денис Уточкин.

Герой Александра Яценко Герман работает системным администратором и ведет достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть. По словам исполнителя главной роли Александра Яценко, это история мстителя и психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает.

Действие триллера происходит в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Съемочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести. Например, атрибутом времени в образе героини Юлии Снигирь Евы стала прическа.

"Мы придумали для Евы пышные кудри "мелкий бес", и от этого сложился остальной образ. В создании персонажа я часто иду от его внешнего облика. Какой маникюр, наряд, макияж - все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды", - считает актриса Юлия Снигирь.

Экстремальное вождение, драки, съемки под водой - в триллере множество сложных постановочных сцен, часть из которых актеры выполняли без помощи каскадеров.

"В жизни я человек осторожный, зря рисковать не буду, но в профессии люблю принимать вызовы. Съемки помогают мне проработать свои фобии, сделать то, на что я не решилась бы в реальной жизни. У меня есть страх воды, особенно непрозрачных водоемов, и в "Я знаю, кто тебя убил" мне нужно было как раз в такой воде тонуть. Надо сказать, что я тону в кино в третий раз, но здесь сложность была в том, что героиня уже находится без сознания, а значит, не реагирует на воду. Было непросто", - рассказывает Юлия Снигирь.

В сериале также снимались Александр Ильин - младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Георгий Уточкин и другие. 1 мая подписчикам Wink.ru будут доступны сразу четыре первые серии, еще четыре эпизода появятся в онлайн-кинотеатре через неделю - 8 мая.

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Спортивное шоу "Суперниндзя. Дети" на телеканале СТС, 5 мая в 19:30

© Российская газета

На СТС премьера спортивного шоу "Суперниндзя. Дети" с тремя ведущими Дмитрием Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой. За призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя, поборются 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси.

Новый проект объединил не только поклонников спорта и активных детей, но и ведущих с полезными привычками.

"Прививать любовь к спорту нужно своим примером, - считает Равшана Куркова. - В моей семье таких проблем нет: стараюсь заниматься каждый день. К счастью, прямо в доме находится спортзал, поэтому просто спускаюсь и выбираю групповое занятие, которое подходит по времени".

Коллега Равшаны - видеоблогер Дмитрий Масленников - в качестве полезной привычки выбрал бег.

"Сорок минут на беговой дорожке - моя регулярная история. За своим сердцем крайне плотно слежу: когда-то сделали операцию, так что тренирую его, чтобы оно стало мощным", - делился он.

Его соведущий - трехкратный чемпион России по регби - Василий Артемьев воспитывает девятилетнюю дочь, поэтому хорошо понимает болельщиков шоу.

"Лиза занимается волейболом три года, я посещаю ее соревнования, бывает, и голос срываешь от переживаний. Так что мне знакомы чувства родителей наших героев", - признавался он.

Съёмки нового шоу проходили в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Четыре месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках.