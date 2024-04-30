Первый кадр «Мегаполиса» от режиссера «Крестного отца»

В преддверии выхода научно-фантастического фильма «Мегаполис» от известного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы издание Vanity Fair поделилось рядом подробностей о премьере.

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Постановщик «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» рассказал о подготовке проекта, также в материале был опубликован первый кадр из фильма.

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"В течение 40 лет я собирал заметки и вырезки, которые казались мне интересными для будущего сценария, примеры политических карикатур или других исторических тем. Сценарий я начал писать примерно 12 лет назад или около того."

Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов. В итоге он решил снять фильм на собственные средства, полученные с дохода от собственной винокурни.

По сюжету «Мегаполиса», в технологичном будущем гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Главные роли исполнили Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Дастин Хоффман и другие.

Премьера картины состоится в середине мая на Каннском кинофестивале.