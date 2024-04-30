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Какие сериалы выходят в мае 2024 года

Остросюжетное шоу о мести с Александром Яценко и Юлией Снигирь, история о «робингудстве» с Тимофеем Трибунцевым, психотриллер об опасном эксперименте с Федором Бондарчуком, а также возвращение «Бриджертонов» и «Интервью с вампиром».

Какие сериалы выходят в мае 2024 года
© Газета.Ru

«Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

"Я знаю, кто тебя убил" — 1 сезон

Где и когда смотреть: на Wink — с 1 мая

Психологический триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь по роману Любови Бариновой "Ева" — о преступнике, который похищает трехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее родителям.

"Дядя Леша" — 1 сезон, реж. Дмитрий Невзоров

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 мая

Комедия с Тимофеем Трибунцевым в роли дворника-"робингуда", который грабит богачей, чтобы помогать сиротам из детского дома.

"Мужчина в полный рост" ("A Man in Full") — мини-сериал, созд. Дэвид Э. Келли

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 мая

Экранизация романа Тома Вулфа про магната в сфере недвижимости (Джефф Дэниелс), который пытается защитить свою империю от врагов и банкротства. Автором шоу выступил создатель "Большой маленькой лжи" Дэвид Э. Келли, режиссерские функции поделили между собой лауреатка "Оскара" Реджина Кинг и соратник Аарона Соркина Томас Шламме.

"Хитрости" ("Hacks") — 3 сезон, созд. Люсия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски

Где и когда смотреть: на Max — с 2 мая

Продолжение комедии про легендарную юмористку Дебору Вэнс (Джин Смарт), которая, чтобы не потерять актуальность, нанимает себе в сценаристки молодую, но незадачливую стендапершу Аву Дениелс (Ханна Эйнбиндер).

"Татуировщик из Освенцима" ("The Tattooist of Auschwitz") — мини-сериал, созд. Жаклин Перске, Габби Эшер и Эван Плейси

Где и когда смотреть: на Peacock — с 2 мая Экранизация романа Хезер Моррис про заключенного концлагеря Аушвиц Лале Соколова, которому поручено набивать идентификационные номера на руки прибывающих в лагерь. В касте фигурируют Джона Хауэр-Кинг, Харви Кейтель и Мелани Лински.

"Звездные войны: Сказания" ("Star Wars: Tales") — 2 сезон: "Сказания об Империи" ("Tales of the Empire"), созд. Дейв Филони

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 мая

Второй выпуск анимационной антологии Дейва Филони в стилистике "Войн клонов" и "Бракованной партии" (первая часть называлась "Сказания о джедаях"). Героями новых серий станут персонажи, так или иначе связанные с Асокой Тано: бывший джедай Баррисс Оффи и сестра ночи Морган Элсбет.

"Темная материя" ("Dark Matter") — 1 сезон, созд. Блейк Крауч

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 8 мая

Научно-фантастический триллер про физика, который оказывается в параллельной версии своей жизни и должен столкнуться с альтернативной версией себя, чтобы вернуться в собственную вселенную. Сериал придумал Блейк Крауч — автор книжной трилогии "Сосны", телевизионную адаптацию которой продюсировал М. Найт Шьямалан. В главных ролях снялись Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли.

"Интервью с вампиром" ("Interview with the Vampire") — 2 сезон, созд. Ролин Джонс

Где и когда смотреть: на AMC+ — с 12 мая

Продолжение сериальной адаптации культового цикла писательницы Энн Райс "Вампирские хроники" о французском дворянине-вампире Лестате де Лионкуре (Сэм Рид) и его протеже Луи де Пон дю Лаке (Джейкоб Андерсон).

"Бриджертоны" ("Bridgerton") — 3 сезон (1 часть), созд. Крис Ван Дьюсен и Шонда Раймс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 16 мая

Продолжение хитовой костюмной драмы о высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства. "Калимба" — 1 сезон, реж. Нурбек Эген Где и когда смотреть: в Okko — с 16 мая Психотриллер в духе "Колл-центра" и "Игры на выживание", где таинственный профессор Виктор Мещерский (Федор Бондарчук) в рамках странного эксперимента собирает в запертом бункере восьмерых человек: четырех преступников (Петр Скворцов, Сергей Горошко, Елизавета Шакира, Джал Ибрагимов) и их жертв (Константин Плотников, Алена Михайлова, Дмитрий Воробьев, Юлия Волкова). За вознаграждение они должны провести вместе следующие 15 дней. Подробнее о шоу "Газета.Ru" рассказывала в подборке лучших сериалов фестиваля Original+.

"Большая сигара" ("The Big Cigar") — мини-сериал, созд. Джим Хехт

Где и когда смотреть: на Appel TV+ — с 17 мая

Биографический триллер про сооснователя "Черных пантер" Хьюи П. Ньютона (Андре Холланд), который при помощи голливудского продюсера Берта Шнайдера (Алессандро Нивола) скрывается от ФБР и бежит на Кубу.

"Не с первой попытки" ("Trying") — 4 сезон, созд. Энди Уолтон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 22 мая

Очаровательная комедия о длинном пути молодой лондонской пары к усыновлению детей. "Фарма" — 1 сезон, реж. Мария Кравченко Где и когда смотреть: на Premier — с 23 мая Криминальная драмеди, в которой Никита Павленко и Марк Эйдельштейн пускаются во все тяжкие. По сюжету подросток Антон (Эйдельштейн) из-за упертой чиновницы не может получить дорогое лекарство, жизненно необходимое ему из-за мышечной дистрофии. Тогда его старший брат Миха (Павленко) решает готовить препарат сам и обустраивает подпольную лабораторию.

"Мы — Lady Parts" ("We Are Lady Parts") — 2 сезон, созд. Нида Манзур

Где и когда смотреть: на Peacock — с 30 мая

Продолжение комедийного шоу про лондонскую панк-группу, состоящую из четырех мусульманок. "Эрик" ("Eric") — мини-сериал, созд. Эби Морган Где и когда смотреть: на Netflix — с 30 мая Психологический триллер Эби Морган (сценаристка "Железной леди", "Стыда" и "Суфражистки") с Бенедиктом Камбербэтчем в роли популярного актера-кукольника, у которого пропадает девятилетний сын. На фоне горя мужчина все больше отдаляется от друзей и семьи, а в результате злоупотребления веществами приходит к уверенности, что может воссоединиться с ребенком при помощи двухметровой куклы.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

Фильмы и сериалы
Игра на выживание
Интервью с вампиром
Оскар
Железная леди
Стыд
Суфражистка
Большая маленькая ложь
Чёрная Пантера
Ева
Марк Эйдельштейн
Ролин Джонс
Дейв Филони
Сергей Горошко
Томас Шламме
Сэм Рид
Джефф Дэниелс
Джейкоб Андерсон
Энн Райс
Никита Павленко
Константин Плотников
Нурбек Эген
Алена Михайлова
Дмитрий Невзоров
Джоэл Эдгертон
Андре Холланд
Мария Кравченко
Аарон Соркин
Петр Скворцов
Дженнифер Коннелли
Харви Кейтель
Дмитрий Воробьев
Юлия Волкова
Юлия Снигирь
Александр Яценко
Федор Бондарчук
Netflix
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