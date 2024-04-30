Культовый мультсериал «Клуб Винкс» получит перезапуск

Итальянская анимационная студия Rainbow объявила о перезапуске своего самого известного проекта — фэнтезийного мультсериала «Клуб Винкс» про подружек в школе для фей.

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Авторы представили трейлер новой версии Winx с Блум, при этом большую часть команды показывать пока не стали. Судя по кадрам, мультсериал получит современную 3D-графику и актуальные шутки — например, про подписчиков в социальных сетях.

Видео доступно на YouTube-канале Winx Club. Права на видео принадлежат Rainbow.

Оригинальный «Клуб Винкс» вышел в 2004 году, а спустя четыре года добрался до России. Премьера на телеканале СТС под названием «Школа волшебниц» состоялась в апреле 2008 года, после чего сериал быстро набрал популярность и получил статус культового.