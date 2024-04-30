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Известного российского певца госпитализировали в Москве из-за отека Квинке

Известному российскому певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Известного российского певца госпитализировали в Москве из-за отека Квинке
© Lenta.ru

По данным источника, артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. «Майданова госпитализировали с диагнозом "отек Квинке", — говорится в сообщении. — Музыканту оказывают помощь».

Ранее певец Митя Фомин заявил, что сломал палец в реалити-шоу канала ТНТ «Выжить в Самарканде». О том, что он пострадал на съемках проекта, музыкант рассказал в шоу «Золотой граммофон».

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