Известного российского певца госпитализировали в Москве из-за отека Квинке

Известному российскому певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. «Майданова госпитализировали с диагнозом "отек Квинке", — говорится в сообщении. — Музыканту оказывают помощь».

Ранее певец Митя Фомин заявил, что сломал палец в реалити-шоу канала ТНТ «Выжить в Самарканде». О том, что он пострадал на съемках проекта, музыкант рассказал в шоу «Золотой граммофон».