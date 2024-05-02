На Эльбрусе начали съемки картины «Небесная тропа» на высоте более 4400 м

Съемки приключенческого триллера "Небесная тропа", организованные кинокомпаниями KD Studios и "Айсмедиа", начались на Эльбрусе на высоте более 4 400 метров. Об этом сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

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"На Эльбрусе на высоте более 4 400 метров над уровнем моря стартовали съемки художественного фильма в жанре приключенческого триллера "Небесная тропа", организованные кинокомпаниями KD Studios и "Айсмедиа". Сегодня это самые высокогорные съемки в истории отечественного кинематографа. Активную помощь в проведении съемочного процесса оказывают сотрудники "Кавказ.РФ" и курорта "Эльбрус", - сказано в сообщении.

Поясняется, что действие картины происходит в высокогорье, куда отправилась группа начинающих альпинистов. Во время очередного перехода их накрывает внезапно сошедшая лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на большой высоте. Все средства связи утрачены, и небольшой группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению. Во время этого похода раскроется подлинный характер героев и откроются тайны прошлого, связывающие их всех.

"Где еще снимать захватывающий фильм, как не на легендарном Эльбрусе - горе рекордов с суровым характером <...>. Здесь, на самой высокой вершине Европы, зарождалась история отечественного восхождения и альпинизма. Сегодня здесь самые высокогорные трассы, единственная круглогодичная в стране спортивная база, самые профессиональные в стране спасатели, которые в реальной жизни обеспечивают безопасность всех гостей. Теперь Эльбрус - еще и самая высокогорная точка киносъемок", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Кавказ.РФ" Рустама Тапаева.

Сцены рискованного спуска по склону в дикой тайге планируется снять в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, проводиться съемки будут и в Москве. Выход картины планируется в 2025 году.

"Подходящие локации были подобраны в регионах Кабардино-Балкарской Республики и Ханты-Мансийского автономного округа. Проект получил поддержку со стороны регионов. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Неоценимое всестороннее оперативное содействие в организации проведения съемок на Эльбрусе оказывают руководители "Кавказ.РФ" и курорта "Эльбрус", - цитирует пресс-служба слова генерального продюсера KD Studios Евгения Мелентьева.

Режиссер фильма Сергей Пикалов - номинант Каннского кинофестиваля, в его фильмографии сериалы "Мятеж" и "В клетке". Главные роли в картине исполнят Дмитрий Чеботарев ("Тренер", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Вампиры средней полосы"), Иван Мулин ("Казнь", "Перевал Дятлова", "Молодежка. Лед и пламя"), Алена Митрошина ("Хэдшот", "Омут"), Олег Чугунов, Алина Болознева.