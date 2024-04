Вышел трейлер Let it Be, отреставрированного Питером Джексоном

Услада для глаз битломанов: 8 мая на стриминге появится любовно восстановленный Питером Джексоном "битловский" фильм Let it Be.

Британский проект впервые вышел в мае 1970-го, на следующий год получив "Оскар".

Режиссер - Майкл Линдсей-Хогг ("В ожидании Годо", великое множество клипов "роллингов"), сами битлы выступили сопродюсерами - на излете.

Лента полностью отреставрирована Питером Джексоном, трижды лауреатом "Оскара", создателем "Властелина колец", "Хоббита" и сказочного сериала The Beatles: Get Back.

Let It Be - тринадцатый и последний альбом The Beatles. Он вышел 8 мая 1970 года, стремительно взойдя на первый строчки чартов США и Великобритании.