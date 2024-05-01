Вышел трейлер анимационного сериала «Мир Юрского периода: Теория хаоса»

Стриминг Netflix представил трейлер сериала «Мир Юрского периода: Теория хаоса», продолжающий историю героев и события «Лагеря Мелового периода».

© Кадр из трейлера мультсериала "Мир Юрского периода: Теория хаоса"

После событий прошлого сериала прошло шесть лет. Подростки, попавшие на остров с вырвавшимися на свободу динозаврами, стали умнее, сильнее и даже научились водить машину. Но все равно их главная задача – выжить.

Они выясняют судьбу своей подруги, на которую напал динозавр, и чем больше они в это погружаются, тем больше понимают, что находятся внутри заговора. Чтобы выжить и отомстить за друга им нужно будет помочь хищникам, которые на них охотятся.

Практически все актеры озвучки вернутся к своим ролям, но вот Дженна Ортега, подарившая голос Бруклин, в касте не значится.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов и все они станут доступны на платформе 24 мая.