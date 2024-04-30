Вместе с сериалом «Тайны Карениной» появится выставка

Продюсеры и шоураннеры Сергей Бондарчук и Алексей Киселев записали первое публичное видеоинтервью для программы "Медийные лица" на Rutube. В интервью идет речь о сериалах "Псих", "Актрисы", "Неверные", "Happy End", "Балет", "Большая битва", "Как я познакомился со своей мамой" и других проектах, которые создавала "Студия Видеопрокат" (Бондарчук и Киселев - ее сооснователи и руководители).

© Российская Газета

Гости программы рассказали, что ими задуман фильм о моде. Новый документальный сериал "Тайны Карениной", сценарий к которому написал лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский, выйдет уже в этом году. Басинский станет одним из героев - ведущих проекта. "РГ" не раз писала о сериале. А вот о том, что вместе с ним появится и специальная выставка, продюсеры рассказали впервые.

Также "Студия Видеопрокат" работает над масштабным историческим сериалом. Среди тех, кто трудится вместе с ними, - актриса и сценарист Паулина Андреева и режиссер Евгений Сангаджиев. В беседе прозвучали подробности и нового фильма "СЛОН", это режиссерский дебют Маруси Фоминой. По словам Бондарчука и Киселева, это будет первый в истории проект, который снимали на территории Соловецкого монастыря. И, наконец, гости рассказали о фильме "Качели". Это будет комедия, авторы которой вдохновлялись советским хитом "Ирония судьбы".