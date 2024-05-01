Более 50 картин увидят зрители третьего Международного фестиваля правильного кино

Порядка 50 картин покажут в Музее Победы в ходе проведения III Международного фестиваля правильного кино. Об этом во вторник, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

© Вечерняя Москва

— Правильное кино — оно интересное. Оно не только развлекает, оно развивает! Правильное кино заставляет своего зрителя задуматься и понять что-то важное, найти решение сложных нравственных проблем, — заявил ведущий церемонии открытия, заслуженный артист России Сергей Маховиков.

Во время открытия фестиваля была показана российская полнометражная анимация «Пушкин... Михайловское. Начало», которая приурочена к 225-летию писателя.

В пресс-службе добавили, что всего к участию в кинофоруме были предложены 33 картины, тогда как еще 20 фильмов покажут в рамках внеконкурсной программы фестиваля. В ходе нее зрители смогут не только увидеть фильмы, но и пообщаться с авторами и создателями кинокартин.

Среди прочего показ документального фильма о блокаде Ленинграда подготовили в Музее Победы. Картину покажут в стенах музея 2 мая в кинотеатре «Поклонка». Презентация картины состоится в рамках внеконкурсной программы III Международного фестиваля правильного кино.