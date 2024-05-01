На Урале снимут художественный фильм о группах Свердловского рок-клуба

Съемки художественного фильма "Дуэль" о группах Свердловского рок-клуба, вышедших из архитектурного института, начнутся в 2025 году на Урале. Об этом сообщил ТАСС директор продюсерского центра "Лад" Евгений Горенбург.

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"Фильм будет, посвящен группам Свердловского рок-клуба. Это художественный фильм с рабочим названием "Дуэль". На следующий год планируем начало съемок", - поделился он, отметив, что сценарий фильма уже есть.

"Родиной" свердловского рока считается Свердловский архитектурный институт (ныне Уральский государственный архитектурно-художественный университет), откуда вышли первые популярные рок-группы. Собеседник агентства рассказал, что в фильме планируется затронуть появившиеся здесь группы "Змей Горыныч-бэнд", "Каталог" и "Наутилус Помпилиус".

Свердловский рок-клуб был создан в 1986 году, на Урале были созданы такие группы как "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Настя" и "Смысловые галлюцинации". Рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года.

Другие проекты региона

Кроме того, идет работа по созданию фильма, рассказывающего о гастрономии Екатеринбурга.

"Заканчивается съемочный период большого фильма под рабочим названием "Вкусовщина", этим летом точно закончим. Предложим стриминговым площадкам, сделаем премьеру", - сообщил Горенбург.

Также продолжается работа по проекту "Можно" о туристической привлекательности Свердловской области, в этот раз будут затронуты более северные территории.