«Я не киллер», «Майор Гром: Игра», «Нужды путешественника» и еще 15 фильмов мая

Комедия Ричарда Линклейтера про влюбчивого полицейского под прикрытием, сиквел кинокомикса «Майор Гром», драма Хон Сансу с Изабель Юппер в роли учительницы французского, ремикс «Бесславных ублюдков» от Гая Ричи, французская киберпанк-анимация в духе «Призрака в доспехах», а также двойной Бернардо Бертолуччи («Мечтатели» и «Маленький Будда»), реставрация «Техасской резни бензопилой» — и многое другое.

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«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в мае, и рассказывает о самых интересных.

"Всемирный потоп" ("The End We Start From"), реж. Махалия Бело

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Фильм-выживание с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербэтчем, Кэтрин Уотерсон и Марком Стронгом. В центре сюжета — женщина с новорожденным ребенком на руках, которая вместе с мужем пытается спастись из затопленного Лондона.

"Мысль о тебе" ("The Idea of You"), реж. Майкл Шоуолтер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — со 2 мая

Романтическая комедия по фанфику о Гарри Стайлзе — история любви 40-летней матери-одиночки (Энн Хэтэуэй) и 24-летнего вокалиста популярного бой-бэнда (Николас Голицын).

"Реальная история Уиннер" ("Reality"), реж. Тина Саттер

Где и когда смотреть: в кино — со 2 мая

Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда "Эйфории", "Белого лотоса" и ужастика "Омен. Непорочная" Сидни Суини.

Где и когда смотреть: в кино — со 2 мая

Драма Мишеля Франко, в которой мать-одиночка Сильвия (Джессика Честейн) на встрече выпускников обвиняет мужчину по имени Сол (Питер Сарсгаард, Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале) в давнем эпизоде сексуализированного насилия. Тот, в свою очередь, страдает от ранней деменции и отказывается признавать свою вину.

"Жить своей жизнью" ("Vivre sa vie: Film en douze tableaux"), реж. Жан-Люк Годар

Где и когда смотреть: в кино — с 8 мая

Отреставрированная в 4K версия драмы Жан-Люка Годара о молодой проституированной женщине Нане (Анна Карина). "Марс Экспресс" ("Mars Express"), реж. Жереми Перен Где и когда смотреть: в кино — с 8 мая Лихой неонуарный сайфай из Франции, наступающий на пятки "Призраку в доспехах" и "Бегущему по лезвию". По сюжету в будущем частной сыщице и ее напарнику-андроиду поручают разыскать студентку-хакершу. Опасное расследование заводит их в марсианское подполье, где действуют "мозговые фермы".

Где и когда смотреть: в кино — с 9 мая

Абсурдистская комедия Квентина Дюпьё (он же музыкант Mr. Oizo), в которой молодая французская журналистка пытается взять интервью у великого художника Сальвадора Дали для документального фильма, однако встреча раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы и проект никак не может запуститься.

"Мать невесты" ("Mother of the Bride"), реж. Марк Уотерс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 9 мая

Романтическая комедия от Марка Уотерса, режиссера "Чумовой пятницы" и "Дрянных девчонок". По сюжету мать (Брук Шилдс) прилетает на Пхукет, где должна состояться свадьба ее дочери (Миранда Косгроув), и обнаруживает, что отец жениха — ее бывший (Бенджамин Брэтт).

"Министерство неджентльменских дел" ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare"), реж. Гай Ричи

Где и когда смотреть: на "Кинопоиске" — в мае

Комедийный боевик, так и не доплывший до российских кинотеатров (Минкультуры внезапно не выдало прокатное удостоверение фильму про британцев на Второй мировой войне). Гай Ричи воссоединяется со звездой "Агентов А.Н.К.Л." Генри Кавиллом и списывает у "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино: в центре сюжета — Управление специальных операций, британская тайная служба, созданная в 1940 году по распоряжению Уинстона Черчилля для осуществления разведки и диверсий в оккупированной нацистами Европе. На 10 мая назначен онлайн-релиз ленты на зарубежных платформах, в России ее будет показывать "Кинопоиск".

"Я не киллер" ("Hit Man"), реж. Ричард Линклейтер

Где и когда смотреть: в кино — с 16 мая

Романтическая экшн-комедия Ричарда Линклейтера, так и не доехавшая до Московского международного кинофестиваля. Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Кто угодно, но не ты") играет полицейского под прикрытием, который сперва изображает киллера, чтобы арестовать заказчиков, но затем отвлекается на спасение дамы в беде.

"Пацан против всех" ("Boy Kills World"), реж. Мориц Мор

Где и когда смотреть: в кино — с 16 мая

Постапокалиптический боевик про глухонемого мальчика, который сбегает в джунгли и учится боевым искусствам у шамана-отшельника, чтобы отомстить за убийство своей семьи. В главной роли — Билл Скарсгард.

"Мечтатели" ("The Dreamers"), реж. Бернардо Бертолуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 23 мая

Повторный прокат культовой драмы Бернардо Бертолуччи о любви на троих в одной парижской квартире на фоне кризиса мая 1968 года. "Майор Гром: Игра", реж. Олег Трофим Где и когда смотреть: в кино — с 23 мая Продолжение кинокомикса Олега Трофима про петербургского майора Игоря Грома из комиксов студии Bubble. По сюжету герой становится мишенью террориста, который угрожает продолжать устраивать взрывы по всему городу, если Гром не подаст в отставку. В сиквеле к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Константин Хабенский.

Где и когда смотреть: в кино — с 23 мая

Отреставрированный в 4K культовый слэшер про семью каннибалов, породивший одну из ключевых франшиз в жанре. "Нужды путешественника" ("Yeohaengjaui pilyo"), реж. Хон Сансу Где и когда смотреть: в кино — с 23 мая Драма Хон Сансу с Изабель Юппер в роли француженки, которая начинает преподавать родной язык по необычной методике, чтобы заработать на жизнь в Южной Корее. Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля.

Где и когда смотреть: в кино — с 30 мая

Драма Бернардо Бертолуччи о буддистских монахах, ищущих реинкарнацию своего учителя. В главных ролях — Бриджит Фонда, Крис Айзек и Киану Ривз. "Сплетение судеб" ("The Braid"), реж. Летиция Коломбани Где и когда смотреть: в кино — с 30 мая Драма о трех женщинах с трех разных континентов, сталкивающихся с серьезными жизненными вызовами.

"Мертвые не причиняют боли" ("The Dead Don't Hurt"), реж. Вигго Мортенсен

Где и когда смотреть: в кино — с 30 мая

Вестерн Вигго Мортенсена о любви франкоканадки (Вики Крипс) и датского иммигранта (Мортенсен), которых разлучает Гражданская война в США. Примечание. Даты указаны по московскому времени.