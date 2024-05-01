Джефф Бриджес снялся в третьем «Троне»

Джефф Бриджес готов вернуться в сеть. Он подписал контракт на участие в третьей части фантастической франшизы «Трон», чей релиз запланирован на 2025-й год. Впервые актёр появился в кибервселенной в 1982-м, когда на широкие экраны вышел первый фильм. Продолжения фанатам пришлось ждать долго, сиквел «Трон: Наследие» они увидели только в 2010-м и, опять же, с Бриджесом в одной из ролей. Теперь же стало известно, что актёрский состав возглавит Джаред Лето (Арес), а снимет картину норвежский режиссёр Хоаким Роннинг («Малефисента: Владычица тьмы», 2019) по сценарию Джесси Вигутоу и Джека Торна.

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«В эту субботу я уезжаю, чтобы сыграть в третьей части «Трона», - рассказал Бриджес незадолго до начала съёмок фильма, – Главную роль исполнит Джаред Лето. Мне очень хочется поработать с ним, потому что я восхищаюсь его творчеством».

Авторы «Трона» - своего рода пионеры в использовании компьютерной графики, вынужденные по сюжету воспроизводить мир видеоигры. Туда попадает герой Бриджеса Кевин Флинн и застревает. В сиквеле Флинн уже находится в более продвинутой версии игры в виде своего цифрового двойника Клу. Этого персонажа также сыграл Джефф, но дизайнерам пришлось его изрядно омолодить, опять же, с помощью CGI.

«Мне не понравилось то, как я выглядел в этом образе, - рассказал Бриджес после съёмок в сиквеле. – Я был, скорее, похож на Билла Мара (амер. комик), чем на самого себя. И это немного странно».

Но по словам актёра, в третьем «Троне» ожидается, что искусственного интеллекта будет меньше или его использование будет не таким очевидным для зрителей. Натурных съёмок было больше, чем во второй части.

«Я видел чудесные локации, так что посмотрим», - добавил Джефф в заключение.

При этом, он отказался раскрывать детали о своём герое в новом фильме. И непонятным остаётся, будет ли это всё тот же Кевин Флинн или кто-то другой. В конце «Трона: Наследия» Флинн устраняет Клу и самого себя из виртуального мира, позволив сыну Сэму (Гаррет Хедлунд) и Кворре (Оливия Уайлд) вернуться в реальный мир.Хедлунд и Уайлд, вряд ли, появятся в третьей части.

Повествование будет строиться вокруг героя Лето – Ареса, ещё одной цифровой программы, интегрированной в мир людей. Помимо Лето и Бриджеса в фильме сыграли Эван Питерс, Грета Ли, Джиллиан Андерсон, Джоди Тёрнер-Смит, Хасан Минхадж, Артуро Кастро, Камерон Монахэн и Сара Дежарден.