Вышел трейлер документалки о The Beatles «Let It Be»

Disney+ представил трейлер отреставрированного документального фильма о группе The Beatles «Let It Be». Премьера ленты состоится 8 мая.

© Звук

Реставрацией картины занимался новозеландский режиссер Питер Джексон. Фильм рассказывает о студийной работе The Beatles над их финальным альбомом Let It Be, вышедшим в 1970 году. Тогда же увидела свет оригинальная документалка постановщика Майкла Линдсей-Хогга. После премьеры лента оставалась только на старых носителях и ни разу не выходила в цифровом виде.

Это не первая работа Джексона с материалами о битлах. В 2021-м режиссер уже отреставрировал документалку Get Back, которая получила пять статуэток «Эмми».