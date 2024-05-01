Оливия Уайлд и Марго Робби снимут супергеройский фильм о падшем ангеле

Warner Bros. близка к заключению сделки на семизначную сумму по съёмкам «Avengelyne». Одноимённый графический роман или комиксы создал Роб Лайфелд, известный авторством другой кинофраншизы «Дедпул».

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Главная героиня «Avengelyne» - ангел, борющаяся с силами Зла. Как пишет Deadline, в предстоящем фильме Марго Робби метит на главную роль, режиссёром может стать Оливия Уайлд («Не беспокойся, дорогая»), а Тони Макнамара, написавший сценарий к недавнему хиту «Бедные-несчастные» (2023), возьмёт на себя создание литературной основы. Производство будет отдано LuckyChap - компании, которую Робби основала вместе с мужем Томом Акерли, Джози Макнамарой и др. Именно LuckyChap стояла за съёмками «Барби» (2023) - фильма, получившего 8 номинаций на «Оскар» и собравшего в прокате больше $1 миллиарда.

О сюжете нового детища Warner Bros. известно, что Авенгелин в желании отстоять светлую сторону мира часто встречается с разного рода демонами и монстрами. Она – бесстрашный участник небесного войска, в одиночку ворвавшаяся в адскую крепость Пандемонимум, чтобы противостоять самому дьяволу. Но её изгнали с небес за то, что в результате обмана она усомнилась в любви Бога к людям. Авенгелин лишили всех ангельских способностей, за исключением огромной силы и крови, которая по извлечении из тела, может служить оружием, согласно Библии. Героиня, отстаивающая Добро, готовится стать последней надеждой человечества в грядущем Армагеддоне.

Марго Робби, получившая множество похвал за работу над «Барби», в конце прошлого года сообщила, что хочет взять перерыв в актёрской карьере и сосредоточиться на продюсировании. Но по прошествии нескольких месяцев, видимо, соскучилась по камере и перевоплощениям и готова снова «идти в бой». Ранее она уже играла супергероиню - подругу Джокера Харли Квинн - в двух фильмах: «Отряд самоубийц» (2016) и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020). Однако в прокате последняя картина показала весьма слабые результаты, и Робби выпала из обоймы DC Films. Что же касается Оливии Уайлд, то её последняя на сегодняшний день режиссёрская работа «Не бесопокойся, дорогая» (2022) собрала неплохую кассу - более $87 миллионов при бюджете в $35 миллионов. Однако супергеройские саги она никогда не снимала, поэтому с нетерпением ждёт возможности попробовать себя в новом жанре