Шесть картин для майских выходных

Кино – верный спутник для праздничных выходных, который поможет поднять настроение. Вместе с онлайн-кинотеатром Kion, в котором 1 мая 2024 года выходит комедийный сериал «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым, и мы решили составили подборку лучших душевных комедий на майские.

© Кадр из трейлера сериала "Дядя Леша"

«Дядя Леша»

Авторы этого сериала решили пофантазировать, каким мог бы стать в наше время Юрий Деточкин – знаменитый герой Иннокентия Смоктуновского из комедии «Берегись автомобиля». И придумали дядю Лешу – дворника детского дома, который по ночам грабит богачей, восстанавливая социальную справедливость. Четко продуманная схема дяди Леши дает сбой, когда несколько воспитанников детдома случайно узнают о его делишках, и Леше приходится взять их в долю.

«Я богиня»

Режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой с Сашей Бортич в главной роли рассказывает историю учительницы Лены, которая узнает об измене мужа, переживает проблемы на работе и постоянные упреки семьи. Однажды подруга уговаривает ее пройти женский тренинг, и магия самовнушения срабатывает: теперь Лена – богиня, которая будет использовать мужчин и получать от них все, что ей нужно. Но богатый внутренний мир Лены вступает в конфликт с типичными схемами развода мужчин.

«Бэби-тур»

Героини актрис Анастасии Поповой, Лины Миримской, Анны Котовой и Марии Осиповой живут в поселке Ливни середины нулевых годов и решают полететь рожать заграницу, чтобы вслед за ребенком получить американское гражданство. «Бэби-тур» - это очень душевный сериал о том, что женская дружба существует, а еще об истинных желаниях каждого человека и о том, как мечты о счастье «как с картинки» могут влиять на нашу жизнь.

«О чем говорят мужчины»

Популярная комедия о настоящей мужской дружбе выросла из одноименного спектакля «Квартета И» и уже насчитывает множество частей. Леша, Саша, Камиль и Слава знают друг друга много лет, а значит, все секреты у них общие – как и приключения, в которые они постоянно ввязываются. Эти поездки наполнены разговорами о самом важном в их жизни – работе, деньгах, футболе, и, конечно, женщинах.

«От семьи не убежишь»

Фильм французского комика Дэни Буна посвящен истории дизайнеров Констанции и Валентина, которые мечтают влиться в высшее общество Парижа. Репутации Валентина едва не приходит конец, когда порадоваться за успехи «своего мальчика» внезапно приезжает вся его огромная семья из французской глубинки. Стесняясь происхождения, он всегда выдумывал байки о своем сиротстве. Но от семьи не убежишь – придется выкручиваться.

«Новая игрушка»

В ремейке французской комедии с Пьером Ришаром, который был сотрудником редакции, снялся Жамель Деббуз, и его герой по имени Сами работает охранником торгового центра. Сами знакомится с Александром Этьенном – ребенком французского миллионера. Мальчик выбирает себе подарок на день рождения, и заявляет, что хотел бы забрать домой Сами. Так охранник оказывается перед дилеммой: увольнение или несколько дней в качестве живой игрушки за щедрое вознаграждение. Случайный каприз становится началом большой и ценной дружбы.