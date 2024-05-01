Райан Гослинг о боевике «Каскадеры»

1 мая в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Каскадёры» — нового боевика Дэвида Литча («Быстрее пули»). Картина расскажет о каскадёре (Райан Гослинг), который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант), которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

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На премьере ленты Райан Гослинг обратился к первым зрителям и заявил, что «Каскадёры» в первую очередь посвящены дублёрам, которые выполняют большинство трюков на съёмочной площадке. По мнение звезды «Барби», каскадёры незаслуженно обделены вниманием на «Оскаре», что и должен изменить этот боевик.

Каскадёры — самые трудолюбивые люди в шоу-бизнесе. Этот фильм — просто гигантская кампания для появления награды за лучшие трюки на «Оскаре». Актёры — лицо этих фильмов, но на самом деле ленты снимают съёмочные группы, и это любовное письмо им.

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру. Доберётся ли фильм до России, неизвестно.