На Алтае снимают фильм о Леонардо Ди Каприо

Региональные киностудии продолжают удивлять своей смелостью, на которую бы не решились в Москве, и своей искренней непосредственностью, которой в столицах давно день со днем не сыщешь. Не забудем и о том, что у крупных кинокомпаний сейчас кризис оригинальных идей, отчего уже по сотому кругу перепеваются старые сюжеты. А в провинции никакого кризиса нет. Фильм, который сейчас снимают в Алтайском крае, - тому подтверждение.

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"Лео, у нас сибирские обстоятельства" - короткометражка в жанре мокьюментари, вымысел здесь сочетается с документальностью, но так, что никто никогда не поймет, где правда, а где воображение режиссера. По сюжету, Леонардо Ди Каприо ехал получать награду, но ошибся станцией и оказался на Алтае. Здесь влюбился и даже сыграл Ленина.

"Всё это выдумка, но, учитывая русские корни артиста, почему бы и нет?" - говорит режиссер и сценарист Кристина Холдеева.

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"Наше кино не комедия и не стеб, это история, о том, как простой сибирский народ может изменить жизнь американского актера, у которого есть все, о чем только можно мечтать", - продолжает продюсер Юрий Романов.

Сам фильм - тоже воплощение мечты. И продюсер, и режиссер давно хотели снять что-то красивое в Сибири, где они живут, мечтали и о голливудской звезде в кадре. Отчасти идею смелых кинематографистов поддержали в минкульте Алтайского края, одобрили в правительстве Новосибирской области, но деньги на съемки собирали в Сети - спасибо краудфандинговым платформам.

Съемки уже в разгаре, главная локация - село Старая Ажинка Солтонского района. А в главной роли - известный двойник Леонардо Ди Каприо, актер из Якутии Александр Ясень, чьи ролики в соцсетях не раз вводили в заблуждение поклонников голливудской звезды.

Создатели фильма говорят, что не побрезгуют и технологией замены лиц DeepFake - с этим обещали помочь московские специалисты.

Что по этому поводу думает сам Ди Каприо? Актеру отправили письмо, пригласили приехать на съемки или хотя бы на премьеру - она ожидается летом-осенью этого года. Леонардо сибирякам пока не ответил.