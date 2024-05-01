Кирилл Зайцев представил фильм «Командир» на кинофестивале в Музее Победы

В рамках III Международного фестиваля правильного кино в Музее Победы 1 мая состоялся некоммерческий показ ленты «Командир». Фильм посвящен одной из самых известных контртеррористических операций в истории Советского Союза — освобождению заложников во Владикавказе 1–3 декабря 1988 года. Тогда город носил название Орджоникидзе, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

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Картину участникам мероприятия презентовал актер Кирилл Зайцев. Он исполнил главную роль, воплотив на экране своего именитого однофамильца — героя СССР Геннадия Зайцева. Он стоял у истоков известного спецподразделения КГБ «Альфа» и в те годы командовал группой.

— Для меня было большой честью воплотить образ Геннадия Николаевича на экране. За 14 лет его службы в качестве командира группы «А» все операции под его руководством имели успех — без единой потери личного состава. Этот кинофестиваль называется «Фестивалем правильного кино». Это действительно правильно, что мы выбираем не придуманного, а нашего героя, — рассказал артист.

1 декабря 1988 года боевики захватили во Владикавказе автобус с детьми. Они удерживали 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева группе «Альфа» удалось вызволить всех заложников и задержать террористов.

Также 1 мая в Музее Победы стартовала акция «Стена Памяти». В рамках мероприятия активисты разместили на большом стенде свыше 200 портретов героев Великой Отечественной войны.