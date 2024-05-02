Фильм «Оппенгеймер» принес студии Universal более $ 200 млн чистой прибыли

Издание Deadline опубликовало финансовые показатели фильма «Оппенгеймер» — последней на данный момент картины Кристофера Нолана. С помощью доверенных источников журналисты подсчитали примерные затраты и выручку оскароносной ленты — данные актуальны на конец 2023 года.

© Чемпионат.com

Как оказалось, студия Universal Pictures заработала на фильме примерно $ 722 млн — в эту сумму входит прокат в кинотеатрах (около $ 422 млн), продажи физических копий ленты на Blu-Ray ($ 130 млн) и отчисления от трансляций в онлайн-кинотеатрах и на телевидении ($ 170 млн). При этом расходы на ленту составили $ 520 млн — в сумму издержек вошли производственный ($ 100 млн) и маркетинговый ($ 170 млн) бюджеты, гонорары съёмочной команды ($ 175 млн) и другие затраты ($ 75 млн).

В конечном итоге Universal Pictures обогатилась примерно на $ 202 млн — эта сумма продолжает расти благодаря покупкам новых физических копий, просмотрам на стримингах и телевидении. При столь впечатляющих показателях «Оппенгеймер» занимает пятое место в списке самых прибыльных фильмов 2023 года, обходя «Вонку», «Стражей Галактики 3» и «Пять ночей с Фредди».