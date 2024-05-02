В Египте открылся первый в истории страны фестиваль экстремально короткого кино

Фестиваль "Бардия", на котором будут представлены фильмы длиной не более пяти минут, открылся на площадке Русского дома в Каире. Египетские зрители впервые увидят кинокартины с настолько кратким хронометражем, рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС учредитель и генеральный директор фестиваля Азза Абу аль-Язид.

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"Это первый в истории Египта фестиваль, на котором представлены экстремально короткие фильмы: их длительность должна составлять всего пять минут, не более", - подчеркнула она, добавив, что некоторые из представленных картин участвовали и в других кинофестивалях, в том числе египетских, однако никогда до этого краткость не была основным критерием оценки.

Абу аль-Язид также указала, что в программе заявлены участники по меньшей мере из 14 стран, включая Египет, Иран, Россию, Тунис и Францию.

"Мы тесно сотрудничаем и с арабскими, и с европейскими кинематографистами, однако хочу заметить, что североафриканские арабские государства, такие как Марокко, Алжир и Тунис, представили больше всего фильмов для участия в фестивале - конечно же, после Египта", - отметила она. "Кроме того, между организатором сегодняшнего мероприятия - Фондом культуры и искусств "Бардия" (действует под патронажем министерства культуры Египта - прим. ТАСС) - и Русским домом заключен ряд соглашений о сотрудничестве в культурной сфере. По этой причине церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля пройдут именно здесь [в Русском доме]", - добавила Абу аль-Язид.

Чиновница также сообщила, что 3 мая в Русском доме в рамках фестиваля будет организован день российского кино и русской культуры.

На прошедшей в среду в Русском доме церемонии открытия присутствовали египетская актриса Сусан Бадр и автор сценария недавно вышедшего исторического сериала "Ассасины. Начало" (2024) Абдель Рахим аль-Камаль: они участвовали в награждении видных кинематографистов, внесших значительный вклад в развитие киноискусства Египта. Также награду за свои научные работы, посвященные истории египетско-советских и египетско-российских отношений, получил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков.

Международный фестиваль короткометражного кино "Бардия" проходит в Каире с 1 по 7 мая, основные показы состоятся в здании Каирской оперы. Почетным гостем фестиваля объявлено Государство Палестина.