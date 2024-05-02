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«Спящие псы» с Расселом Кроу. Легендарный актер играет копа с деменцией. Почему это надо видеть?

В российский прокат выходят «Спящие псы» — психологический триллер в духе «Семи» и «Сердца ангела» с Расселом Кроу в роли полицейского, страдающего болезнью Альцгеймера. «Лента.ру» приветствует новый виток в карьере австралийского актера, благодаря которому фильмы с его участием теперь можно выделить в отдельный жанр.

Почему стоит посмотреть фильм «Спящие псы» с Расселом Кроу
©  Lenta.ru

Седой, грузный бывший коп Рой Фримэн (Рассел Кроу) одиноко живет в квартире, оклеенной стикерами, сообщающими его имя и где находится туалет. У Роя ранняя стадия деменции, которую он без особого энтузиазма лечит таблетками и складыванием большого пазла c золотистым ретривером. Настоящая надежда на возвращение мыслительных функций появляется благодаря экспериментальной терапии, напрямую стимулирующей кору головного мозга. Чтобы лечение было эффективнее, врачи велят Фримэну постоянно держать мозг в тонусе и ни в коем случае не пить.

  • Дата выхода: 2 мая
  • Страна: Австралия, США
  • Продолжительность: 1 ч 50 мин
  • Режиссер: Адам Купер
  • В ролях: Рассел Кроу, Томми Флэнаган, Карен Гилан, Мартон Чокаш

Как раз в это время к Рою обращаются от Айзека Сэмюэла (Пакаро Мзембее) — заключенного, которого Фримэн когда-то отправил в камеру смертников. За месяц до казни Айзек просит спасти его, возобновив расследование убийства профессора Видера (Мартон Чокаш), о котором Рой, разумеется, ничего не помнит. Соглашаясь помочь прежде всего ради зарядки для ума, Фримэн, конечно, не подозревает, куда приведет след старого дела.

На рубеже тысячелетий новозеландец Рассел Кроу прорвался в высшую голливудскую лигу и стал одним из самых известных и любимых актеров планеты. В 2001-м он получил «Оскар» за роль в «Гладиаторе» Ридли Скотта, где-то рядом были «Игры разума», «Свой человек» и «Секреты Лос-Анджелеса». Кроу покорил зрителей своим уникальным обаянием родом откуда-то из старого Голливуда. Его героями были хорошие и сложные люди, делающие трудный выбор и сохраняющие человечность в бесчеловечных условиях. В этом амплуа Рассел вполне мог прожить сколь угодно долгую жизнь в искусстве: среди посетителей кинотеатров всегда будет стабильное число людей, нуждающихся в отцовской фигуре.

Однако в последние годы Кроу будто бы стал менее осторожен в выборе проектов, заложив карьерный вираж, сравнимый с теми, которые ранее позволяли себе Лиам Нисон или даже Николас Кейдж

Первым на этом пути стал, пожалуй, вышедший в 2012-м «Железный кулак» — фильм-посвящение кунг-фу боевикам, который поставил рэпер RZA из Wu-Tang Clan (он же сыграл главную роль), а благословил сам Квентин Тарантино. Кроу там перевоплотился в одутловатого и хитрого британца по кличке Джек Нож. Ключевой можно было считать сцену, в которой изнуренный двумя секс-работницами артист размышлял о том, не разрезать ли их шутки ради напополам. После этой работы стало понятно, что в благонадежном Кроу все еще есть желание удивлять, интрига и парадоксальное чувство юмора. С тех пор актер, не уходя совсем из больших студийных проектов, все чаще позволяет себе пошалить. Это проявляется и в фильмах вроде последнего «Тора» (там Кроу сыграл самого веселого в истории кино громовержца Зевса), и в небольших фильмах, на роли в которых Рассел соглашается с явным наслаждением. Только за последние четыре года вышли «Неистовый» (парафраз «С меня хватит» про мстителя-психопата), «Экзорцист Ватикана», режиссерский фильм самого Кроу «Покер» и совсем недавняя «Территория зла», где у актера роль обаятельного оператора дронов.

Это разные по качеству фильмы, привлекательные, прежде всего, тем, как Кроу выстраивает в них свою новую актерскую идентичность — куда более глубокую и многогранную, чем в годы, когда его карьера вроде бы переживала расцвет

Справедливо поставить в этот ряд и новую работу актера — триллер «Спящие псы», который стал режиссерским дебютом для сценариста «Кредо убийцы» Адама Купера. В основе фильма лежит бестселлер «Книга зеркал» Эуджена Овидиу Кировича — румынского экономиста и писателя, для которого роман стал первым большим успехом. Первоисточник состоит из трех частей, в каждой из которых свой главный герой — собственно, полицейский с Альцгеймером Рой Фримэн появляется только в последней. Для фильма такая структура показалась Куперу и его соавтору Биллу Колладжу слишком сложной, так что в сценарии она была упрощена и развернута в более-менее линейный сюжет.

Упрощенная в сравнении с книгой история — среди главных претензий критиков и зрителей к «Спящим псам». Однако если воспринимать картину как самостоятельное произведение, то слишком простой она не кажется — особенно, учитывая нынешний уровень мейнстримного кинематографа. Напротив, это слегка параноидальный и напряженный триллер в традиции «Семи» Дэвида Финчера, «Сердца ангела» Алана Паркера или, если брать недавние образцы, «Дьявола в деталях» Джона Ли Хэнкока. В том, как Купер тщательно воссоздает жанровые схемы из фильмов прошлого, вообще заключается значительная часть обаяния «Спящих псов». Это картина, которая вполне может работать в качестве машины времени: если не считать мобильных телефонов, он полностью снят в традиции голливудского жанрового кино лучших времен — семидесятых или девяностых. Ну а то, что «Спящие псы» снимались в австралийской Виктории, лишь добавляет ситуации иронии, а кадрам — свежего воздуха.

Конструкция фильма органично выстроена вокруг главного героя. Сюжет движется сообразно тому, как к нему возвращается память, и лишь иногда действие перебивается вспышками флешбэков. Однако главный аттракцион здесь, конечно, фантастическая работа Кроу. К шестидесяти годам он превратился в выдающегося характерного актера в диапазоне Жана Габена и Джона Гудмана (интересно было бы увидеть Рассела в ремейке «Бартона Финка»). Способствует этому и физическая форма: если для роли в «Своем человеке» Рассел специально набирал вес, то нынешняя внешняя основательность это, что называется, собственность модели. В современном грузном состоянии Кроу явно чувствует себя максимально комфортно, а зрителю внушает полное доверие. Поймав публику на крючок, он способен заставить ее сопереживать, жалеть и ужасаться, — и для всего этого в «Спящих псах» поводов предостаточно. Небезупречный сценарий фильма, к счастью, не страдает предсказуемостью и держит в напряжении до самого финала.

«Спящие псы» убедительно доказывают, что фильмы с Расселом Кроу — это уже отдельный жанр — такой же, как картины с Нисоном и Кейджем. И своему зрителю они обещают не только встречу с любимым актером, но и широкий спектр достоверных человеческих эмоций, которых в современном массовом кино очевидный дефицит. Сам же артист явно не планирует останавливаться на достигнутом — впереди у него не только роль в комиксе «Крейвен-охотник», но и фильм Джеймса Вандербилта «Нюрнберг», где Рассел сыграл Германа Геринга.

Фильм «Спящие псы» (Sleeping Dogs) выходит в российский прокат 2 мая

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