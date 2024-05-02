Российские премьеры поборются за зрителя и миллиард

Киносказка «Летучий корабль» по мотивам одноименного популярного советского мультфильма в прокате уверенно преодолела отметку кассовых сборов в 1 млрд рублей, пополнив список удачных российских премьер 2024 года.

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За последний уикенд с учетом первых майских выходных картина собрала почти 53 миллиона рублей, уступив лишь фантастической истории про Алису – фильму «Сто лет тому вперед». Картина лидирует с кассой в 393 миллиона за последнюю неделю, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.

СЛАБЫЙ СТАРТ

При этом общие сборы экранизации романа Кира Булычева пока не дотянули до миллиарда, несмотря на повышенный интерес зрителей по сравнению с другими картинами апрельского проката. На данный момент фильм «Сто лет тому вперед» собрал почти 769 миллионов рублей.

Напомним, что по итогам первого уикенда в прокате фильм Александра Андрющенко собрал 307 млн рублей. Тогда член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что старт в прокате экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию.

«Стартовый уикенд фильма "Сто лет тому вперед" прошел существенно, в разы ниже ожиданий рынка. Эта картина была очень ожидаема, под нее были расчищены даты, индустрия ждала цифры 700-800 млн рублей, получилось 307 млн, примерно в два раза ниже. В целом, это неплохая цифра, но прогнозы о том, что картина соберет в итоге 2 млрд рублей, а может быть и 3, теперь очень далеки от реализации. Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли», - объяснил он.

По его словам, теперь прогноз сборов картины понизился до 1-1,5 млрд рублей. Также Исаев напомнил, что майские праздники могут негативно сказаться на всех недавних премьерах.

«Перспективы майских праздников видятся весьма неоднозначными. Если основная аудитория посмотрит фильм на этом уикенде и после него, то, зритель может вообще не захотеть идти в кинотеатры на праздники. Одна надежда на плохую погоду и то, что люди массово не поедут за город», - добавил он.

«БЛИНДАЖ» И ГАЙ РИЧИ

На третьем месте по итогам прошедших выходных оказалась картина «Блиндаж» с 53 миллионами рублей сборов. Премьера фильма состоялась 25 апреля и «подвинула» в прокате «Министерство неджентльменских дел».

Так, новый фильм Гая Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля. Однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что в эту же дату заявлены другие фильмы - российские. В их числе фильм «Блиндаж», приуроченный, в том числе, к 9 мая.

Решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение картине Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» из-за фильма «Блиндаж» ударит и по российскому фильму, и по кинотеатрам, и по зрителям, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Объяснения по поводу другой картины подобного жанра выглядят достаточно странно, потому что каждую неделю могут выходить две комедии или два детектива. Подогнать формальное объяснение под ответ, конечно, можно, но от этого страдают кинотеатры и зрители, которым теперь придется искать эту картину на пиратских сайтах. Очень печальная история. Эти фильмы могли друг другу помочь, потому что зрители, пришедшие на Гая Ричи и увидевшие рекламу "Блиндажа", вполне вероятно захотели бы посмотреть и эту картину. Конверсия двух крупных фильмов, работающих одновременно или с гэпом в неделю, уже неоднократно доказывала свою эффективность», - рассказал он.

Кинокритик Давид Шнейдеров на фоне «отмены Ричи» в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал политику Минкультуры «крайне неграмотной», напомнив в этой связи высказывание Иосифа Сталина: «Был бы человек, а статья найдется».

При этом онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» уже анонсировал показ нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».

«В мае на "Кинопоиске"», - гласит надпись на афише фильма на всплывающем баннере, появившемся утром 27 апреля при заходе на сайт сервиса.

«МАЙОР ГРОМ» ПОБОРЕТСЯ ЗА МИЛЛИАРД

В отрасли предупреждают, что майские праздники станут лишь репетицией «летнего провала». Отпуска, а также затишье в кинопроизводственном цеху заставят кинотеатры снова искать новые пути привлечения зрителей. Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев назвал НСН последний фильм-миллиардер перед летом.

«Из дальнейших таких проектов только "Майор Гром", который выходит в 20-х числах мая. Первый фильм себя очень невыразительно показал в прокате, но это было в пандемийную эпоху после локдауна. Сейчас у этого проекта очень выросла фанатская база, он хорошо прошел в цифровом релизе и в России, и за рубежом, попав на Netflix в десятку самых просматриваемых фильмов в моменте. С учетом того, что это последний крупный российский фильм перед летним провалом, может быть он и соберет миллиард», - отметил он.

Российский фильм «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН. Он отметил, что уход «большого Голливуда» из страны сыграет на руку создателям картины.

«В России все-таки нет традиции комиксов, как в Америке, например. У нас пока с этой индустрией не очень. Хотя мы не можем сравнивать сегодня с тем же «Железным человеком», потому что большого Голливуда в России сегодня официально нет. Смотреть особо нечего сегодня. В свое время у нас шел «Чебурашка», когда официально в России не показывали «Аватар 2». Если бы они вышли одновременно, от «Чебурашки» одни уши бы остались. По тому же принципу сейчас «Майор Гром» может хорошо пройти, я бы ориентировался на сумму в районе миллиарда рублей», - рассказал он.

Напомним, что картина стала финальным показом на Московском международном кинофестивале (ММКФ), который завершился 26 апреля.