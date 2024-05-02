В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» нашли киноляп с сапогами Боярского

В популярном трёхсерийном фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) обнаружен киноляп. В известной сцене с бритьём одного из подручных Ришелье герой Михаила Боярского показан в одном сапоге, надетом на левую ногу. Обрив противника и стремясь защитить Констанцию Бонасье (Ирина Алфёрова), Д'Артаньян бежит по лестнице на первый этаж. Обуться он не успел, на нём по-прежнему один рыжий сапог – только теперь он на правой ноге.

© Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»