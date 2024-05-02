Режиссер «Метода» Юрий Быков рассказал о потребительском отношении к женщинам

Российский режиссер Юрий Быков рассказал, что потребительски относился к женщинам. Его слова приводит Kp.ru.

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Быков принял участие в съемках картины «Чайка» Полины Лазаревой, где исполнил роль персонажа, участвующего в любовном треугольнике. Кинематографист признался, что герой напомнил ему себя.

«Есть система 12 шагов, какой там первый шаг? Признание того, что ты болен. Если не болен, то, по крайней мере, надо осознать ту ситуацию, в которой ты находишься. Вот я в своей жизни всегда достаточно потребительски относился к женщинам. Я пока ни одного шага еще не прошел», — заявил Быков.

Режиссер подчеркнул, что ему было интересно взглянуть на себя в образе этого персонажа во время просмотра киноленты. Быков уточнил, что фильм снят женщиной, вследствие чего, по его мнению, в картине мужчина «всегда немножко неправ». Он добавил, что представители обоих полов могут получать выгоды от таких союзов.

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