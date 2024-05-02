Третий сезон сериала «Метод» будет «приземленным и страшным»

Режиссёр «Метода» Юрий Быков рассказал газете «Комсомольская правда» о том, каким получится третий сезон шоу. Напомним, Быков снял первый сезон и поставит третий, а над вторым работал Александр Войтинский.

© Кадр из трейлера сериала "Метод"

По словам Быкова, основная задача состоит в том, чтобы сделать третий сезон приземлённым и страшным.

"Основная задача сейчас, учитывая первый и второй сезоны, — максимально приземлить третий сезон, сделать его современным, псевдодокументальным, потому что в основе своей «Метод» — это страшная сказка, комикс."

Судя по всему, третий сезон «Метода» продолжит события второго и расскажет о новых делах, которые будут раскрывать Меглин, сыгранный Константином Хабенским, и Есения, образ которой воплотила Паулина Андреева.

Третий сезон «Метода» выйдет в 2025 году.