Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера продлится три часа

Как сообщает издание Deadline, актёр и режиссёр Кевин Костнер закончил монтаж своего нового фильма — «Горизонты: Часть 1». Продолжительность вестерна составит ровно три часа, посмотреть ленту можно будет в том числе и в России уже 27 июня. Вторая часть выйдет спустя полтора месяца — 15 августа.

© Кадр из трейлера фильма "Горизонты: Часть 1"

Фильм «Горизонты: Часть 1» расскажет эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»).