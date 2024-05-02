Эд Харрис и Маргарет Куолли сыграют в триллере «Хантингтон» от студии A24

Журналисты издания IndieWire сообщили, что Эд Харрис («Мир Дикого Запада») и Маргарет Куолли («Однажды в Голливуде») сыграют в триллере «Хантингтон». Производством картины занимается студия A24, выпустившая оскароносную ленту «Всё везде и сразу».

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Согласно описанию, будущая картина расскажет историю мести. Сюжет вращается вокруг наследника многомиллиардного состояния, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить то, чего заслуживает. Главную роль в «Хантингтон» исполнит Глен Пауэлл — звезда «Королевы крика» и «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды».

Кресло режиссёра занял Джон Паттон Форд, работавший ранее над «Преступницей Эмили». Полный каст актёров держится в секрете.

Сроки и дата премьеры «Хантингтона» пока не раскрываются.