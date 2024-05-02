Рецензия на фильм «Манкимэн»

Британский актер индийского происхождения Дев Патель, по его словам, восемь лет писал сценарий "Манкимэна", вдохновляясь "Джоном Уиком" и корейскими боевиками в стиле "Олдбоя", чтобы потом самостоятельно поставить его, спродюсировать и исполнить главную роль.

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На прошлой неделе состоялась цифровая премьера ленты, и теперь с ней может ознакомиться максимально широкая аудитория. Разберемся в этом тексте, насколько удачным получился режиссерский дебют Пателя.

Сюжет у проекта незамысловатый - у главного героя в детстве убили мать, он вырос в нищете на жестоких улицах Мумбаи и стремится отомстить злодеям - коррумпированным политиками, полицейским и чиновникам.

При простоте "бэтменовской" завязки есть две фундаментальные проблемы - с экспозицией и хронометражем.

Условный Джон Ву в свои лучшие годы смог бы объяснить мотивацию протагониста одним трехминутным флэшбеком с разлетающимися в слоу-мо голубями, а то и вовсе обошелся бы текстовой сопроводительной аннотацией, чтобы по-быстрому ввести зрителя в курс дела. Все-таки фильм продвигается как восточный конкурент белорусскому киллеру "Бабе-яге", и ожидания сформированы соответствующие.

Вместо этого на протяжении почти двух часов неплохие экшн-сцены то и дело перебиваются бессловесным жеванием соплей в экзистенциальных метаниях, что напрочь убивает динамику. Хронометраж очевидно затянут. Если бы длительность составляла 80 минут (90 максимум), происходящее в концентрированном виде залетало бы на одном дыхании.

Боевик изначально создавался с прицелом на Netflix, но после ознакомления с материалом Джорданом Пилом было решено выпустить "Манкимэна" в полноценный прокат. Возможно, в этот момент действо и растянулось на лишние полчаса.

Но даже в таком размазанном формате никто не утруждает себя разъяснениями тонкостей, которые хотелось бы понимать получше. Я, например, не могу похвастаться глубокими познаниями индуизма, поэтому, когда действующие лица начинают наваливать в диалогах про Рамаяну, Раму, Ситу и Шиву, не остается ничего, кроме как сидеть с недоумевающим лицом. Во вступлении рассказали хотя бы, кто такой Хануман, и на этом, наверное, спасибо.

Ближе к финалу начинают раскручиваться социально-политические аспекты, видимо, как-то завязанные на кастовой системе общества, но из-за слабой работы с экспозицией сложно назвать эту тему до конца раскрытой.

В чем нельзя отказать "Манкимэну" - так это в безупречном чувстве стиля. Отдельно тут стоит отметить операторскую работу - подбор палитры цветов и контрастов. Визуальные отсылки - возможно, даже неумышленные - тут можно проследить и к "Бэтмену" Мэтта Ривза, и к игровой серии Hotline Miami, которая в свое время вдохновлялась "Драйвом" Рефна. Органично обрамляет незаурядную картинку уместный музыкальный ряд.

Кивки в сторону "Джона Уика" можно назвать изящными - в основном они сделаны на противопоставлении. Когда герой Киану Ривза в лощенном смокинге дрифтует на мощнейшем маслкаре вокруг Триумфальной арки, персонаж Дева Пателя удирает на бешеной трехколесной табуретке по узким загаженным улочкам в грязном и порванном костюме-тройке официанта.

Об актерских работах сказать особо нечего. Патель - разноплановый и талантливый артист, но написать подходящий материал для самого себя у него явно не получилось. Остальные участники каста в рамках отведенных им ролей действуют вполне функционально - не более.

В итоге никаких запоминающихся впечатлений фильм после себя не оставляет. Рассматривать его как чистокровный экшн не выйдет - слишком уж он разбавлено-размеренный. Как какое-то злободневное высказывание о проблемах в индийском социуме? Возможно, но для этого нужно было подсветить больше контекста.

Поэтому рекомендовать смотреть "Манкимэна" мы не станем.

Оценка: 2 из 5.