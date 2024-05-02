Финальный сезон сериала «Кобра Кай» начнет выходить в июле, а закончится в 2025 году

Шестой и финальный сезон сериала «Кобра Кай» будет включать 15 серий, выход которых разделен на три этапа. Первая часть выйдет 18 июля, вторая – 28 ноября, а третья вообще когда-то в 2025 году.

© Кадр из трейлера сериала "Кобра Кай"

Соответствующий анонс сделал стриминг Netflix в анонсирующем тизер-трейлере. По сколько эпизодов будет доступно в обозначенные даты – не разглашается.

Тут уместно вспомнить, что 30 мая 2025 года должна состояться премьера новой части «Каратэ-Пацана». Там будут сниматься Джеки Чан и Ральф Маччио. Таким образом новая картина свяжет между собой классические фильмы, ремейк 2010 года и «Кобра Кай».

События сериала скорее всего будут иметь какое-то значение для полнометражного фильма. Не исключено, что и первое появление героев полнометражки в каком-то виде состоится именно в сериале. Исходя из этого можно предположить, что финальный ивент будет представлен зрителям плюс-минус в мае 2025 года – аккурат к премьере фильма.