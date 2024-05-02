Альцгеймер Рассела Кроу и боевик в духе Бонда. Что смотреть на неделе

В майские праздники в кинотеатрах стартует показ криминальной драмы «Спящие псы» с Расселом Кроу, боевик «Агент 9. Миссия: уничтожить» и лауреат венецианского кинофестиваля «Память». На платформах выходят первые серии драмы о холокосте «Татуировщик из Освенцима» и картина «Мужчина в полный рост». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера фильма "Спящие псы"

«Спящие псы»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Томми Флэнаган, Мартон Чокаш, Келли Грейсон, Люси-Роуз Леонард, Элизабет Блэкмор, Томас М. Райт.

Зачем смотреть: криминальная драма с лауреатом премии «Оскар» Расселом Кроу в главной роли.

В основе фильма лежит роман Эуджена Овидиу Чировици «Книга зеркал». Главный герой — бывший детектив полиции по имени Рой Фриман (Рассел Кроу), который занимался расследованием убийств. Когда врачи диагностируют у него болезнь Альцгеймера, то он решается на экспериментальное лечение.

Фриману приходится постоянно поддерживать память и мышление в тонусе: чтобы болезнь не прогрессировала. Поэтому он возвращается к делу десятилетней давности. Тогда полиция отправила преступника за решетку, однако Рой убежден в его невиновности.

«Агент 9. Миссия: уничтожить»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Абм Сумон, Фрэнк Грилло, Майкл Джей Уайт, Олег Прудиус, Сакши Прадхан, Келли Грейсон, Джей Ти Томанги, Нико Фостер, Мэтт Пассмор, Оми Вайдя.

Зачем смотреть: экранизация романа Кази Анвара Хусейна «Масуд Рана: Холм разрушения» о спецоперации с участием секретного агента контрразведки Бангладеш под кодовым именем MR-9.

В центре сюжета — секретный агент элитного уровня Масуд Рана (Абм Сумон). Ему поставили задачу уничтожить международную преступную группировку, возглавляемую безжалостным и харизматичным бизнесменом Россом (Фрэнк Грилло). Росс рассчитывает установить новый мировой порядок при помощи последних военных разработок.

Зрителей ждет напряженный экшен-боевик с яркими спецэффектами, взрывами и перестрелками в духе фильмов о Джеймсе Бонде.

«Память»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер, Элси Фишер, Джош Чарльз.

Зачем смотреть: трогательная история двух одиночек в поисках любви.

Главные герои фильма — Сара (Джессика Честейн) и Сол (Питер Сарсгаард). Сара посещает собрания общества анонимных алкоголиков, работает в центре социальной помощи и одна воспитывает дочь-подростка Анну (Брук Тимбер). Несколько лет назад она похоронила мужа.

Однажды после встречи выпускников за ней увязывается странный бородатый мужчина. Всю ночь он проводит на улице, а утром выясняется, что его зовут Сол и у него деменция. Сара начинает навещать Сола, но простая помощь незнакомцу перерастает в любовные отношения.

«Память» снял мексиканский режиссер Мишель Франко. Премьера картины состоялась в рамках основного конкурса на кинофестивале в Венеции в прошлом году, Питер Сарсгаард завоевал Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

«Татуировщик из Освенцима»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: Peacock

В ролях: Джона Хауэр-Кинг, Харви Кейтель, Мелани Лински, Анна Прухняк, Йонас Най, Авиталь Львова, Оливия Попицэ, Феникс Броссар, Таллула Хэддон, Кэти Бернштейн, Мили Эшет, Андрей Нова, Тэмлин Хендерсон.

Зачем смотреть: англо-американский сериал — адаптация одноименного романа Хезер Моррис о жизни заключенных в концлагере Аушвиц с музыкой Ханса Циммера.

Фильм рассказывает о заключенном Освенцима — еврее Лале Соколове (Харви Кейтель), который занимался строительством бараков и другой сложной физической работой. Он серьезно заболевает в результате истощения, но его спасает лагерный татуировщик — француз Пепан (Адам Карст).

Он предлагает Лале стать своим помощником. За это полагаются определенные привилегии: отдельная комната, усиленное питание, свободное время после работы. Несколько месяцев спустя в лагерь прибывают девушки и женщины. Лале знакомится с одной из них — Гитой (Анна Прухняк) и, несмотря на адские условия концлагеря, они влюбляются друг в друга.

«Мужчина в полный рост»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: Netflix

В ролях: Джефф Дэниелс, Дайан Лейн и Билл Кэмп. Каст также включает Люси Лью.

Зачем смотреть: мини-сериал по одноименному роману Тома Вулфа про эксцентричного богача, внезапно оказавшегося на грани банкротства.

В центре истории — мультимиллионер Чарли Крокер (Джефф Дэниелс). В один момент он лишается своей финансовой империи, что грозит ему полным разорением. Теперь ему предстоит выбор: лишиться всего имущества или пойти на сделку со своей совестью и утратить уважение старых друзей.

Сериал снял лауреат 11 премий «Эмми» Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).