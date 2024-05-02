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Альцгеймер Рассела Кроу, боевик в духе Бонда: что смотреть на неделе

В майские праздники в кинотеатрах стартует показ криминальной драмы «Спящие псы» с Расселом Кроу, боевик «Агент 9. Миссия: уничтожить» и лауреат венецианского кинофестиваля «Память». На платформах выходят первые серии драмы о холокосте «Татуировщик из Освенцима» и картина «Мужчина в полный рост». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Альцгеймер Рассела Кроу и боевик в духе Бонда. Что смотреть на неделе
© Кадр из трейлера фильма "Спящие псы"

«Спящие псы»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Томми Флэнаган, Мартон Чокаш, Келли Грейсон, Люси-Роуз Леонард, Элизабет Блэкмор, Томас М. Райт.

Зачем смотреть: криминальная драма с лауреатом премии «Оскар» Расселом Кроу в главной роли.

В основе фильма лежит роман Эуджена Овидиу Чировици «Книга зеркал». Главный герой — бывший детектив полиции по имени Рой Фриман (Рассел Кроу), который занимался расследованием убийств. Когда врачи диагностируют у него болезнь Альцгеймера, то он решается на экспериментальное лечение.

Фриману приходится постоянно поддерживать память и мышление в тонусе: чтобы болезнь не прогрессировала. Поэтому он возвращается к делу десятилетней давности. Тогда полиция отправила преступника за решетку, однако Рой убежден в его невиновности.

«Агент 9. Миссия: уничтожить»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Абм Сумон, Фрэнк Грилло, Майкл Джей Уайт, Олег Прудиус, Сакши Прадхан, Келли Грейсон, Джей Ти Томанги, Нико Фостер, Мэтт Пассмор, Оми Вайдя.

Зачем смотреть: экранизация романа Кази Анвара Хусейна «Масуд Рана: Холм разрушения» о спецоперации с участием секретного агента контрразведки Бангладеш под кодовым именем MR-9.

В центре сюжета — секретный агент элитного уровня Масуд Рана (Абм Сумон). Ему поставили задачу уничтожить международную преступную группировку, возглавляемую безжалостным и харизматичным бизнесменом Россом (Фрэнк Грилло). Росс рассчитывает установить новый мировой порядок при помощи последних военных разработок.

Зрителей ждет напряженный экшен-боевик с яркими спецэффектами, взрывами и перестрелками в духе фильмов о Джеймсе Бонде.

«Память»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер, Элси Фишер, Джош Чарльз.

Зачем смотреть: трогательная история двух одиночек в поисках любви.

Главные герои фильма — Сара (Джессика Честейн) и Сол (Питер Сарсгаард). Сара посещает собрания общества анонимных алкоголиков, работает в центре социальной помощи и одна воспитывает дочь-подростка Анну (Брук Тимбер). Несколько лет назад она похоронила мужа.

Однажды после встречи выпускников за ней увязывается странный бородатый мужчина. Всю ночь он проводит на улице, а утром выясняется, что его зовут Сол и у него деменция. Сара начинает навещать Сола, но простая помощь незнакомцу перерастает в любовные отношения.

«Память» снял мексиканский режиссер Мишель Франко. Премьера картины состоялась в рамках основного конкурса на кинофестивале в Венеции в прошлом году, Питер Сарсгаард завоевал Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

«Татуировщик из Освенцима»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: Peacock

В ролях: Джона Хауэр-Кинг, Харви Кейтель, Мелани Лински, Анна Прухняк, Йонас Най, Авиталь Львова, Оливия Попицэ, Феникс Броссар, Таллула Хэддон, Кэти Бернштейн, Мили Эшет, Андрей Нова, Тэмлин Хендерсон.

Зачем смотреть: англо-американский сериал — адаптация одноименного романа Хезер Моррис о жизни заключенных в концлагере Аушвиц с музыкой Ханса Циммера.

Фильм рассказывает о заключенном Освенцима — еврее Лале Соколове (Харви Кейтель), который занимался строительством бараков и другой сложной физической работой. Он серьезно заболевает в результате истощения, но его спасает лагерный татуировщик — француз Пепан (Адам Карст).

Он предлагает Лале стать своим помощником. За это полагаются определенные привилегии: отдельная комната, усиленное питание, свободное время после работы. Несколько месяцев спустя в лагерь прибывают девушки и женщины. Лале знакомится с одной из них — Гитой (Анна Прухняк) и, несмотря на адские условия концлагеря, они влюбляются друг в друга.

«Мужчина в полный рост»

Премьера: 2 мая

Где смотреть: Netflix

В ролях: Джефф Дэниелс, Дайан Лейн и Билл Кэмп. Каст также включает Люси Лью.

Зачем смотреть: мини-сериал по одноименному роману Тома Вулфа про эксцентричного богача, внезапно оказавшегося на грани банкротства.

В центре истории — мультимиллионер Чарли Крокер (Джефф Дэниелс). В один момент он лишается своей финансовой империи, что грозит ему полным разорением. Теперь ему предстоит выбор: лишиться всего имущества или пойти на сделку со своей совестью и утратить уважение старых друзей.

Сериал снял лауреат 11 премий «Эмми» Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).

Фильмы и сериалы
Оскар
Большая маленькая ложь
Джош Чарлз
Элизабет Блэкмор
Элси Фишер
Питер Сарсгаард
Келли Грейсон
Мэтт Пассмор
Томми Флэнаган
Мишель Франко
Джефф Дэниелс
Фрэнк Грилло
Рассел Кроу
Мартон Чокаш
Джессика Честейн
Ханс Циммер
Харви Кейтель
Билл Кэмп
Майкл Уайт
Карен Гиллан
Netflix
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