Глен Пауэлл отправится за наследством в триллере «Хантингтон»

Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя»), Эд Харрис («Мир Дикого Запада») и Маргарет Куэлли («Стоп-слово») исполнят главные роли в фильме «Хантингтон» (Huntington) режиссера Джона Паттона Форда («Преступница Эмили»). Как сообщает Variety, сценарий написал сам Форд, вдохновившись старой британской комедией 1949 года «Добрые сердца и короны».

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По жанру это будет триллер о мести, в центре которого молодой человек по имени Беккет Редфеллоу (Пауэлл) - наследник многомиллиардного состояния, который не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что он заслуживает (или, по крайней мере, считает, что заслуживает).

Производством и финансированием занимается Studiocanal, мировым прокатом - студия A24. Дополнительный каст будет объявлен в ближайшее время, съемки пройдут в 2024 года, а премьера запланирована на 2025-й.