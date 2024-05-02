«Ультранасилие и мета-безумие»: Райан Рейнольдс — о «Дэдпуле 3»

На этой неделе Райан Рейнольдс дал эксклюзивное интервью журналистам издания Empire. В ходе разговора исполнитель главной роли заявил, что «Дэдпул и Росомаха» будет самым «самым дэдпуловским фильмом в истории Дэдпула».

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул и Росомаха"

«Картина будет наполнена ультра-насилием, взрывами и мета-безумием, которое не ограничится появлением персонажа в кинематографической вселенной Marvel.»

«Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. Дата выхода картины в российском прокате пока не раскрывается.

Новый кадр из фильма