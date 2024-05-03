Режиссер Джон Карпентер раскритиковал «Оппенгеймер»

Культовый режиссёр Джон Карпентер, автор хорроров «Хэллоуин» и «Нечто», рассказал о своём отношении к фильму «Оппенгеймер». 76-летнего постановщику картина Кристофера Нолана понравилась, однако он так и не понял всех восторгов аудитории.

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Карпентер заявил, что ему нравятся в том числе и другие фильмы Нолана, однако «Оппенгеймер» показался ему просто хорошей картиной без откровений.

«Оппенгеймер» неплохой. Вполне нормальный. Все хвалят его и называют чуть ли не фильмом века — даже не знаю.

Ранее другие голливудские режиссёры отозвались об «Оппенгеймере» более восторженно. Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв назвал ленту шедевром, а создатель «Взвода» Оливер Стоун считает ленту Кристофера Нолана современной классикой.