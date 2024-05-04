Почему стоит посмотреть сериал «Олененок» от Netflix

«Олененок» — британский сериал, вышедший на Netflix 11 апреля 2024 года. Меньше чем через неделю после выхода шоу стало настоящим хитом — за месяц его посмотрели более 2,6 миллиона человек. Драма о сталкинге получила восторженные отзывы критиков, а история, основанная на личном опыте сценариста «Олененка», заставила зрителей начать собственное расследование — они попытались вычислить прототипов героев шоу. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе «Олененка», а также о том, как создавался этот сериал.

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Главное о сериале

Оригинальное название: Baby Reindeer

Страна: Великобритания

Жанр: биографическая драма, триллер, комедия

Режиссеры: Вероника Тофильская, Жозефин Борнебуш

Премьера: 11 апреля 2024 года

Сколько серий: 7

Длительность одной серии: от 30 до 45 минут

Где смотреть: Netflix (сервис официально недоступен в России, однако блокировку можно обойти)

Рейтинг IMDb: 8.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман

Сюжет

«Олененок» — биографическая драма, основанная на реальных событиях. В основу сюжета легла история комика-неудачника Донни Данна (Ричард Гэдд), который подрабатывает в одном из лондонских пабов. Однажды в бар, где он работает, приходит женщина по имени Марта (Джессика Ганнинг). Неловкая и печальная, она не может сделать заказ — у нее нет денег. Тогда Донни угощает женщину чашкой чая за счет заведения.

То, что началось как мимолетное знакомство, быстро превращается в пугающий сталкинг — сначала Марта видит в милом молодом человеке друга, а позже начинает воспринимать его как возлюбленного.

Женщина каждый день приходит в паб, чтобы провести как можно больше времени с барменом, караулит его у дома, а позже начинает заваливать Донни электронными письмами и называть его «олененком» (о том, почему Марта выбрала для возлюбленного именно такое прозвище, зрители узнают незадолго до финала шоу). Постепенно Данн понимает, что все истории Марты — ложь, и выясняет, что до этого она была осуждена за преследование бывшего босса.

Донни чувствует, что Марта угрожает его жизни и даже его близким, но ничего не может предпринять: у героя почему-то не хватает сил, чтобы рассказать полиции о своей преследовательнице. Появление Марты заставляет Донни обратиться к своему прошлому, о котором он пытался не думать последние пять лет.

Создание

В основу «Олененка» легла реальная ситуация, которая произошла со сценаристом шоу Ричардом Гэддом (он же исполнил главную роль в сериале). В 2015 году двадцатилетний Гэдд встретился со сталкершей в баре, где в то время подрабатывал барменом. Как и в сериале, начинающий стендап-комик предложил девушке бесплатный напиток — это и стало началом двухлетнего преследования.

В реальной жизни сталкерша преследовала Ричарда Гэдда два года — с 2015 по 2017-й.

В 2016 году комик создал шоу Monkey See Monkey Do (на русский эта идиома переводится как «обезьянничать»), в котором пытался проработать травмы из прошлого. Его выступление даже было признано лучшим комедийным шоу на фестивале искусств Fringe в Эдинбурге. В то время как Ричард гастролировал со своей программой по Великобритании и Европе, он продолжал получать послания от сталкерши: за два года ему пришло 350 часов голосовых сообщений, 744 твита и 106 страниц писем.

41 071 электронное письмо получил Гэдд от сталкерши за два года преследования.

Тем не менее Гэдд обратился в правоохранительные органы только спустя несколько лет после того, как сталкерша перестала угрожать ему и его близким.

Что случилось с настоящей «Мартой»

Гэдд не раскрывает личность сталкерши, с которой ему пришлось столкнуться в реальной жизни. Однако в интервью Variety сценарист рассказал, что ситуация с «Мартой» уже разрешилась. И он не боится, что реальная сталкерша свяжется с ним после выхода сериала. «Из-за того, чем все закончилось в реальной жизни, меня это не беспокоит», — объяснил Гэдд.

При этом уточняется, что женщина, ставшая прототипом Марты, не попала в тюрьму — создатель «Олененка» уверен, что психически нездоровый человек не должен находиться за решеткой.

В 2019 году Гэдд создал моноспектакль «Олененок», в котором объединил историю преследования со своим предыдущим комедийным шоу Monkey See Monkey Do. Именно этот спектакль лег в основу сериала от Netflix.

Актеры и роли

Сценарист и главный герой реальной истории «Олененка» играет в сериале самого себя, только под вымышленным именем. Реальные прототипы есть и у других персонажей шоу, однако автор не раскрывает их настоящих имен.

Ничего не известно и о самой Марте, хотя интернет-сыщики уже нашли в соцсетях женщину, схожую с героиней шоу. Однако сценарист в интервью GQ подчеркивал: образ сталкерши в сериале был настолько замаскирован, что настоящая преследовательница комика вряд ли узнала бы в персонаже себя.

Кроме того, Гэдд признался, что ему пришлось изменить некоторые детали поведения героев, чтобы их личности не могли узнать.

«Нельзя просто взять чужую жизнь и имя и показать это по телевидению», — объяснил автор «Олененка»

После того как зрители попытались отыскать тех, кто стал прототипами героев, Ричард Гэдд отдельно попросил не втягивать реальных людей в спекуляции.

«Пожалуйста, не размышляйте о том, кем мог бы быть любой из реальных людей. Суть нашего шоу не в этом», - Ричард Гэдд, создатель сериала «Олененок»

Какие актеры сыграли в сериале «Олененок»

Ричард Гэдд («Ошибка 404») — Донни Данн. Начинающий стендап-комик, который работает барменом. Подвергается сталкингу со стороны Марты;

Джессика Ганнинг («Гордость») — Марта Скотт. Стаклерша с загадочным прошлым, которая начинает преследовать Донни;

Нава Мау («Поколение») — Тери, девушка Донни. Работает психотерапевтом, обладает отличным чувством юмора;

Майкл Уилдман («Ультиматум Борна») — Греггси;

Дэнни Киррейн («Игра Престолов») — Джино;

Нина Сосанья («Реальная любовь») — Лиз;

Шалом Брюн-Фрэнклин («Тор: Рагнарек») — Кили.

Небольшие роли в сериале также исполнили Томас Кумбз («Страна солнца»), Аманда Рут («Джейн Эйр»), Марк Льюис Джонс («Троя») и другие.

Ричард Гэдд объяснил, что выбрал Джессику Ганнинг на роль Марты не потому, что она во всем похожа на реальную сталкершу, которая его преследовала. По его словам, актриса смогла идеально передать суть и энергию героини, а также весь спектр эмоций, которые испытывает Марта.

«Она феноменальна. Мне нужно было увидеть кого-то, кто был уязвим в один момент, злился в следующий, изменчив, но такой отчаянный и сочувствующий», — поделился сценарист.

Сама Ганнинг призналась, что ей было интересно показать, как развивается сюжетная линия в отношениях между Мартой и Донни.

«Я рассматривала это как почти нетрадиционную историю любви, в каком-то смысле — во всяком случае, с ее точки зрения», — объяснила актриса.

Стоит ли смотреть

«Олененок» поначалу выглядит как легкая комедия, но почти сразу становится ясно — перед нами тяжелая драма о психически неуравновешенном человеке, травматичном сексуальном опыте и одиночестве. Зрители называют сериал «выматывающим и жестоким исследованием психического состояния».

Несмотря на реальное преступление в основе, историю нельзя отнести к тру-крайму: невозможно установить, сколько в сериале правды, а сколько вымысла. Однако он на понятном языке говорит о «серых» зонах морали, сложных человеческих отношениях и концепции «жертва — преследователь». Шоу точно придется по душе тем, кто любит психологические триллеры и многослойные сюжеты.