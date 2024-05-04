Кинопроект «Заповедная Экочашка» представит в Сочи ленты о проблемах заповедных территорий

Кинопроект "Заповедная Экочашка", стартующий в Сочи 7 мая, представит гостям и жителям города-курорта документальные фильмы о проблемах заповедных территорий. Он откроет череду мероприятий к 100-летию Кавказского государственного природного биосферного заповедника, сообщила пресс-служба заповедника.

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"Проект "Экочашка" не первый год привозит в Сочи фильмы о природе, экологических проблемах, заставляя задуматься о нашем отношении к окружающему миру. В этому году организаторы добавили к названию важный акцент - "экочашка" в Сочи будет "Заповедной". В программе, как обычно, сильное и смысловое документальное кино о самом важном, но большая часть фильмов касается проблем заповедных территорий, сохранения биоразнообразия, взаимоотношения человека, его потребностей и природы. Начинаем отмечать 100-летие Кавказского заповедника с просмотра "зеленого" кино", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кинопоказы с 7 по 11 мая состоятся на нескольких площадках в Сочи и Красной поляне. В центре курорта мероприятие пройдет в административном здании Сочинского нацпарка, в горном кластере - в амфитеатре курорта Красная поляна и в горном клубе "Спортмарафон" (курорт "Роза Хутор"). На все показы в рамках проекта "Заповедная Экочашка" вход свободный, но по обязательной предварительной регистрации.

Для проекта заповедники всей России прислали свои фильмы, рассказывающие об уникальности своих природных территорий, лучшие и наиболее яркие и будут показаны в рамках кинопроекта. Среди документальных лент - "Как спасти мир: Курилы", "Лесные истории", "Хозяин алтайских гор", "Огненный лис". При этом акцент сделан на юбиляре - Кавказском заповеднике.