Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны»

Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны». В ролике показали знакомых героев, сюжетную завязку продолжения и несколько крайне жестоких сцен в духе самого шоу.

© Кадр из сериала «Пацаны»

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.